Weekendavisens tidligere chefredaktør: Jeg voksede op med isbjørneunger i baghaven På fredag udkommer Anne Knudsens erindringer ’Hvor jeg var barn, var der isbjørne’ – om sin barndom i et Grønland, som ikke findes længere. I gården havde hendes familie et bur med isbjørneunger, fortæller hun i dette uddrag af bogen.

Isbjørnen lever alene og får normalt kun én unge, men undertiden to. Hunnen føder sine unger i hiet, når vinteren er allermørkest, og selv om moderen ikke har fået noget som helst at spise i månedsvis, ammer hun dem, indtil de er store nok til at komme med ud i solen. Bjørneunger fødes blinde og meget små, og når de kommer frem af hulen i sneen, er deres mor meget, meget sulten efter sæl. Der blev hvert år skudt bjørne med små unger.

Det traditionelle samfund havde regler for, hvordan man fordelte alle dele af bjørnen, og unger var jo en del af byttet. De små unger dræbte man ikke, men tog dem med hjem. Som regel overlevede sådan en unge ikke ret længe; børnene drillede den ubarmhjertigt, og før eller siden fik hundene fat i den. Vi hørte jævnlig om sådan en begivenhed. Men lige denne bjørnemor var blevet dræbt af en jæger fra Tasiilaq lige i nærheden af byen, og som de europæere vi var, ville vi gerne redde hendes to unger.

Jeg var sammen med min far, da vi i mørket gik ned ad bjerget, over den tilfrosne elv og op til et hus på den anden side, hvor den heldige jæger boede. Det var et beskedent træhus, og der var fuldt af mennesker i den lille stue, hvor spisebordet var skubbet hen til siden. Midt på gulvet lå den dræbte bjørn, kæmpestor; den var allerede skåret op fra kæbe til hale, og der stank af blod i det lavloftede rum. Om vinteren parterede man så vidt muligt indendørs, fordi byttet ellers frøs stift, så besværet blev større.

Inde under spisebordet sad der en lille isbjørn; den var ikke meget større end en teddybamse, og den var bundet til det ene bordben med en stump tørresnor om halsen. Men lille, som den var, hvæsede den ad mig og slog ud efter mig med sin lab, da jeg bøjede mig ned for at røre ved den. Min far blev enig med ungens ejer om en pris, og så blev den lille bjørn puttet i en papkasse, som en mand bar for os, da vi gik hjem igen.

Det hele var jo uforberedt, men min far gik straks i gang med at improvisere en lille kasse med nogle klude til den og at kreere en sutteflaske. De voksne diskuterede, hvordan bjørnemælk mon var sammensat, og endte med at beslutte at lave mælken tyndere end komælk for ikke at belaste bjørnens nyrer; vi havde jo ikke anden mælk end den, vi selv rørte ud i vand af mælkepulver. Fingeren fra en gummihandske blev sat på flasken som sut, og så gik min far i gang med at lokke lunet mælk i det lille dyr. Siden fik jeg selv lov til at holde flasken, som vi viklede vaskeklude om, så den ikke blev for hurtigt kold, for bjørnen var meget sulten og blev snart mere rolig. Bagefter faldt den i søvn i den lille kasse, og det var godt, vi havde gården med det solide trådhegn, for der stod mange hunde udenfor på sneen i den mørke nat med spidsede øren.

Men den nat blev det stormvejr, ikke piteraq, men slemt nok, og den lille bjørn tudede, så min far måtte gå ud til den for at trøste den. Næste morgen gik han i gang med at opspore den anden unge og købe den; den var ifølge jagtreglerne kommet til en anden familie. Og så tegnede han et rigtigt bur til de to dyr og fik tømreren til at bygge det; det forekom kæmpestort til de små kræ, for det fyldte næsten hele gården. Vi kaldte de to små unger Frederik og Christian, for de blev fanget på kong Frederik IXs fødselsdag den 11. marts. Jeg tror, det var i 1958.

De tippede altid badekarret

Jeg ved ikke, hvilket køn de egentlig havde, og hvis man skulle undersøge dem nærmere, måtte man sikkert bedøve dem, for bjørne er ikke bange for noget som helst i denne verden, og de finder sig ikke i at blive tvunget til noget. Til gengæld er de vidunderligt morsomme at se på, og de vokser hurtigt. Buret var vel 16 kvadratmeter som et moderne kollegieværelse, stort nok til, at de kunne lege og løbe omkring, men snart var de to bjørne højere end min far, når de stod på bagbenene, og vi børn fik ikke længere lov at gå ind til dem. Min far blev ved med at fodre dem inde i buret, men han vendte ikke ryggen til dem.

Vi blev også nødt til at få monteret tremmer oven på buret, for bjørnene begyndte at stable de kasser, de havde som legetøj og sovehule, og kravlede op på dem i den tydelige hensigt at klatre oven ud af buret. De var i det hele taget så opfindsomme og legesyge, at der hver aften stod en hel forsamling af mennesker uden for vores gård for at se dem lege. Vi kørte sne ind til dem med trillebør, men vores bedste idé var badekarret. De fik en stor kasse ind og en vandslange, så de kunne bade og plaske, for isbjørnen er jo egentlig et vanddyr. I Tasiilaq var vi så heldige at have en frostfri vandledning og rigeligt rindende vand. Så det fik bare lov at løbe, mens bjørnene klatrede op på andre kasser og smed sig ned i vandet med kæmpemæssige plask, fór op igen og løb efter hinanden, kastede sig ud i vandet og havde det herligt.

Når der til sidst blev slukket for vandet, løb det efterhånden ud af sprækkerne i træbadekarret, og bjørnene opdagede snart, hvor sjovt det var at vælte karret, mens der stadig var meget vand i; de stod og forsøgte, når det var lige ved, at det ikke var for tungt for dem, og når det så lykkedes at tippe det, så vandet fossede ud over hele gulvet, grinede de næsten højt. De tippede det altid ind mod sig selv, så de fik vandet ud over poterne.

Skibet til København

Men isbjørne er uhyggeligt stærke, og de har et modbydeligt temperament, helt uforudsigeligt. Bedst som de tumlede muntert omkring, kunne den ene eller den anden uden mindste påviselige årsag blive sindssygt rasende og kaste sig morderisk over den anden med tænder og labber. Isbjørne har uforholdsmæssigt store poter med hår mellem trædepuderne og lange, sorte kløer; de voksne kan sagtens slå en mand eller en hund ihjel med et enkelt slag. Det er deres mest brugte kampteknik at slå med labben; først når ofret er nede, går de tæt på og bruger tænderne. Det største af vores isbjørneskind fra Tasiilaq er fra en gammel han og fire meter fra snude til hale; der er dybe ar på kryds og tværs hen over snuden, hvor andre bjørne har såret den. I arrene kan man se, at huden inden under den hvide pels er kulsort; det er en af grundene til, at isbjørne kan leve så fint i kulden, for den sorte hud suger solens varme.