Bettina Heltberg: Har du set filmen 'Lykke-Per'? Den er godt nok lang

Dr. Nathan/ Georg Brandes er ikke kommet med i filmen, hvad man vel til en vis grad forstår – han bærer ikke på handlinger, men på refleksioner – men udeladelsen af ham er alligevel i mine øjne symptomatisk for den ene mangel i filmen, som er afgørende: Det er ikke en moderne kulturhistorie, men en historie om individer.

Jo, Per vil grave kanaler og udvikle bølgekraften i Jylland, jo, han er som alle enere egoistisk og hjerteløs i sin behandling af dem, der elsker ham, jo, han svigter Jakobe, jo, han opsøger i selvsmagende storhed sit eget nederlag. Og så bliver filmen til en kærlighedsfilm?

Det synes jeg nu ikke. Jeg var parat med Kleenex, da Per småkynisk tager afsked med Jakobe Salomon, men tårerne ville ikke melde sig. Og hvad? I bogen skal hun ikke være skøn. Det skal hun på film.

Nej, det, som er Bille Augusts mesterstempel, er scenerne, hvor Pers barndom popper op som det centrale tema – faderens skygge. Lommeuret, Per fik, lommeuret, Per ikke vil have, et lille stykke perpetuum mobile, tik-tak, fra generation til generation. I de scener, hvor vold og kærlighed smelter frygteligt sammen, ser man Bille August i sin essentielle rolle. Faderen, der slår Per i ansigtet, da han rejser uden uret, og moderen (glimrende Elisabeth Stentoft), der fortsætter med at pakke uret ind til Per, selv efter sin død, som et memento til den efterladte. Uret slår, uret går et sted. På faderens grav? Muligvis.

Men der er også scenerne, hvor Per efter sit ægteskab med den grundtvigianske præstedatter er blevet far selv og i nød og livslede kommer til at gentage de strenge ritualer, som han selv engang levede under som barn. For mig er der ingen tvivl: Filmen bliver markant bedre, som den skrider frem, fordi dens kernebudskab i overensstemmelse med et vigtigt element hos Pontoppidan kommer til at handle om forholdet – traumerne – mellem far og søn. Dér just brænder tampen.

Nå, det var en lang historie, jeg kommer altid for sent, men det får være. Køen i biografen til billetlugen var kæmpelang. Foran mig i køen: »Har du læst bogen?«. Forskrækket svar: »Nej, nej da!«.