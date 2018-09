Ugens 'Sket i ugen'-gæsteskribent føler, han er kommer for sent til festen. Det hele skete i søndags

Kender I det med at ankomme lidt for sent til festen? Iført sit bedste tøj og humør, klar til at flå dansegulvet op med rå energi og hurtigt fodskifte.

For så at erkende, at der ikke rigtigt sker noget, at chipsene er blevet bløde og dipskålen dyppet tør.

Og det første, folk så siger, er: »Du skulle have været her tidligere på aftenen, det var skidesjovt«.

Sådan er det lidt at skrive Sket i ugen i en uge, der toppede lidt tidligt – nærmest før den gik i gang. Hvis man skal blive i festbilledet, var det faktisk sjovest aftenen før, da de stillede fadølsanlægget op.

Sagt i ugen Fodboldlandsholdets midterforsvarer Mathias ’Zanka’ Jørgensen var ikke begejstret for, at en spiller fra vikarlandsholdet fejrede sin udtagelse på sociale medier: »Jeg kan bare sige, at når man får en landskamp, efter at 1.000 spillere har sagt nej og siden skriver på den måde, som han gjorde, når mange før ham har prøvet at komme på landsholdet, skal man måske lige slappe af, før man blærer sig på Twitter«. (Ekstra Bladet) Formand for Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson inviterede to borgerlige partier til møde, da stemmerne var talt op efter det svenske valg. »Jeg vil gerne have, at de møder mig, så vi kan tale om, hvordan vi skal styre landet«. (Aftonbladet). Moderaternas pressechef, Cherine Khalil, gjorde det med det samme klart, at partiet ikke tager imod Åkessons udstrakte hånd: »Brevet er kommet, og vi siger naturligvis nej«. (Flere medier) Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg forsvarede kravet om, at nye danskere skal give håndtryk: »Der er naturligvis også et element af ’skik følge eller land fly’ i dette. Lige så naturligt et håndtryk er i Danmark, lige så forkert ville det være, hvis jeg ved rejser til muslimske lande insisterer på at give hånd til alle, jeg møder«. (BT) Venstres borgmester i Aabenraa, Thomas Andresen, bryder sig ikke om at tvinge nye landsmænd til at trykke ham i hånden. Han mener, de nye regler er udtryk for manglende pli: »Den bløde landing – som vi jo altid tilstræber i Danmark – ville være at sige; lad nu de her folketingspolitikere, som er så vilde med at give håndtryk, selv tage opgaven. For jeg beder ikke om mere arbejde«. (Ekstra Bladet) ’En ægte liberal – Venstremanden, der ikke vil tie stille’, er undertitlen på en kommende interviewbog med Jan E. Jørgensen, der har det tungt med sit eget partis udlændingepolitik: »Han var imod forbud mod burka og niqab og fandt det ufølsomt, da Inger Støjberg fejrede 50 udlændingestramninger med en kage. Smykkeloven betød, at han havde svært ved at se sig selv i spejlet«. (Foromtale fra forlaget Momenta) Kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance annoncerede sit kandidatur i en floskeltung pressemeddelelse: »Vi skal bruge den brændende platform til at åbne et nyt kapitel, hvor EU er smallere, men stærkere«. (Liberal Alliance) Men på den anden side, forklarede Mette Bock så, ville hun trække sit kandidatur til parlamentet, hvis hun inden EU-valget bliver tilbudt en ministerpost. »Jeg har lyst til at komme i Europa-Parlamentet, men hvis jeg skulle få muligheden for at fortsætte i den danske regering, så kan ingen vel fortænke mig i at sige, at det vigtigste må være at tjene sit eget land i egen regering«. (DR) Vis mere

Der skete nemlig mange ting, vi havde glædet os til, i søndags. De fleste har nok allerede svedt det ud, men det var den dag, vi fik vores landshold tilbage. Altså de rigtige, og ikke dem, som havde en fest med at tabe 0-3 til Slovakiet.

Nej, det her var det helt rigtige landshold, som havde besluttet sig for at være en del af noget dyrere.

Og ved nærmere eftersyn viste det sig, at det rigtige landshold ligner sig selv. De spiller ikke særligt spændende fodbold, men hvis de løber en masse og husker at give Christian Eriksen bolden, har de en chance. Det taktiske oplæg fulgte de og slog Wales. Og så tog de hjem til udlandet igen.

Espersen blev vred. Og skuffet

Du havde faktisk nærmest glemt den landskamp, ikke? Hvad så med det svenske valg?

Det var også en stor historie, som foregik i søndags. Der var lagt op til en regulær folkebevægelse, der ville skubbe de gamle partier til side og bære partileder Jimmie Åkesson ind i magtens centrum.

Og det gik sådan set også fint for Åkesson, som kunne notere sig en fremgang fra 12,9 til 17,6 procent af vælgerne. Men der er stadig ingen af de andre partier, der vil samarbejde med den renskurede formand, selv om han omhyggeligt smider nazister, racister og andre snus-suttende tosser ud af partiet hver uge.

Jimmie Åkesson skrev ellers en fin mail til de borgerlige partier og bad dem om et møde, så de kunne tale om, hvordan de nu skulle styre Sverige sammen. Det møde fik han ikke, selv om både Moderaterna og Kristdemokraterna bekræftede, at der var kommet en henvendelse.

Det kunne de se, efter at de havde tjekket deres spamfilter, hvor Åkessons mail lå sammen med reklamer for selvlysende penisforlængere og breve fra nigerianske advokater, der lige skal have nogle bankoplysninger, så de kan overføre 278.421 dollars fra en død onkels konto.

Det er den slags afvisninger af Sverigedemokraterna, som har gjort lederen af det danske socialdemokrati, Mette Frederiksen, så ked af det.

Hun kaldte det for noget tid siden udemokratisk, hvis man ikke vil samarbejde med mennesker, man er lodret uenig med – hvis altså de mennesker får en masse stemmer.

Det var samme dag, hun på forhånd afviste at give Enhedslisten, Alternativet og de radikale indflydelse på udlændingepolitikken efter et valg, hvor de tre partier står til 20 procent af vælgerne.

Nå, men det svenske valg endte på en måde uafgjort, og det skuffede Dansk Folkepartis Søren Espersen, der var rejst afsted for at fejre og vejlede Sverigedemokraterna. Han havde lidt svært ved at komme i festhumør oven på de 17,6 procent og sagde:

»Sverigedemokraterna har selv været med til at skabe en overdrevet hype helt frem til valget ved at råbe op om, at nu blev de Sveriges største parti. Undskyld mig, men det er jo børnelærdom for politikere ikke at sige, at den er hjemme, før sejren faktisk er i hus«.

Det må være lidt, ligesom hvis din storebror kommer for at heppe på dig til en eksamen og så markerer et skuffende resultat ved at sige: »Du ER fandeme også dum«.

Støjbergs grønne knap

Det vides ikke, om Søren Espersen trykkede nogen svenskere i hånden efter den svada, men mon ikke.

For hvis man skal forstå regeringen og Dansk Folkeparti, er det selve håndtrykket, der holder sammen på os som nation.

Derfor kan man heller ikke blive dansker, hvis man ikke vil trykke en borgmesterhånd. Hvis borgmesteren så helt teoretisk synes, at det er en fjollet regel, er udlændingeminister Inger Støjberg (V) klar til at udskrive tvangsbøder til kommunerne med let og liberal hånd.

Det meddelte hun denne uge, og det er nok den slags integrationspolitik, der får nogle venstrefolk til at føle sig lidt udenfor i deres eget parti.

Specielt Inger Støjberg kan virke fremmedgørende, må man forstå på visse partifæller. De har det svært med, at en minister har Muhammedtegninger som screensaver, serverer kage for at fejre udlændingestramninger, teoretiserer om ramadanens indflydelse på trafiksikkerheden og går virkelig meget op i håndtryk.

For nogle dage siden kom det så frem i Jyllands-Posten, at Støjberg havde givet sine kritikere en ordentlig omgang på Venstres sommergruppemøde.

Her var stemningen angiveligt så dårlig, at flere af deltagerne ikke engang hilste på hinanden. Men i stedet for at udstede tvangsbøder for den manglende nationsopbyggende adfærd holdt Støjberg en nok er nok-tale.

Ifølge Jyllands-Posten sagde hun, at der kun er »én grøn afstemningsknap i folketingssalen. Alle i Venstres folketingsgruppe havde brugt den til at stemme for samtlige af regeringens stramninger siden 2015. Lige fra smykkelov til burkaforbud. Men der er ikke en grøn knap, hvor man kunne sige, at man var for, men samtidig var bedre end hende«.