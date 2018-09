Estisk finanstilsynschef: »Banken var fodslæbende – vi kunne ikke se en lyst til at reagere hurtigt« Danske Bank er under et historisk pres som følge af en potentiel hvidvasksag, som kan blive en af historiens største. Mistænkelige transaktioner for milliarder af kroner blev ført gennem bankens estiske filial fra russere og andre østeuropæere. På onsdag kommer banken med sin egen undersøgelse, og spørgsmålet er, om topchefer bliver fyret. For alle advarselslamper blinkede rødt.

Tilliden var stor i 2009 i Estland. Nu ville der blive bragt orden i sagerne. Slut med manglende kontrol og mistænkelige transaktioner.

Igennem et par år havde Finanstilsynet i Estland haft den estiske bank Estonia Sampo i søgelyset – og to år tidligere i 2007 havde tilsynet gennemført en inspektion af banken i Tallinn.

Problemet var bankens afdeling for udenlandske kunder. Tilsynet var i tvivl om, hvorvidt banken havde kontrol over, hvem deres kunder var – og hvor deres penge kom fra. I værste fald kunne der være tale om hvidvask af illegale penge fra kriminelle aktiviteter.

Efter inspektionen var finanstilsynet ikke blevet beroliget.

»Bankens kontrol var ikke på plads i forhold til udenlandske kunder, og det inkluderede også procedurerne mod hvidvask. Vi udstedte endda en skrivelse til dem, hvor vi sagde: Vær så venlig, ryd op i jeres hus. Jeres regler og organisation i forhold til kunderne lever ikke op til standarden«, fortæller Kilvar Kessler, chef for finanstilsynet i Estland.

Danske Bank overtog finske Sampo Bank i 2007 – som den estiske bank tilhørte. To år senere i 2009 besøgte det estiske finanstilsyn igen banken – og nu havde Danske Bank omdannet den estiske bank til en filial af den danske koncern. Tilsynet kunne konkludere, at der var sket forbedringer. Og der var stor tiltro til den anerkendte danske bank.

»Set i dag var det måske ønsketænkning, men dengang var vores holdning: Danske Bank er en af de største finansielle koncerner i Skandinavien, og banken vil bruge deres viden og fremskynde forbedringen af den interne organisation i filialen i Estland«, siger Kilvar Kessler og tilføjer:

»Så i 2009 var vores håb stort. Udviklingen var ganske god, så vi sagde: Okay, lad os stoppe her«.

Alt var fint. Troede det estiske finanstilsyn.

960 milliarder undersøges

Det ved vi i dag, at det ikke var.

Efter afsløringer det seneste år i Berlingske er Danske Banks image sendt til tælling. Milliarder af kroner strømmede gennem Danske Banks filial i Estland – og bag de mistænkelige summer stod ifølge avisen angiveligt blandt andet den russiske præsident Putins familie, landets efterretningstjeneste og diktaturet i Aserbajdsjan.

Derfor mistænkes Danske Banks estiske filial for at være blevet misbrugt til at hvidvaske mindst 53 milliarder kroner hvide – hvilket storbanken har tjent mange penge på. Det har ført til adskillige undersøgelser.

I maj i år kom Finanstilsynet med en opsigtsvækkende hård kritik af Danske Banks ledelse for at have handlet utilstrækkeligt og langsomt i forsøget på at stoppe den formodede hvidvask. Og for en måned siden indledte det danske bagmandspoliti (SØIK) en strafferetlig efterforskning af Danske Bank for mulig lovovertrædelse af hvidvaskloven – og det samme er sket i Estland.

Størrelsen og den sofistikerede plan gør sagen til noget særligt Marek Vahing, estisk statsanklager

På onsdag kommer Danske Bank selv med en rapport efter et års granskning af sagen. Rapporten er baseret på to undersøgelser, som er forankret i Danske Banks bestyrelse og ledes af advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

Undersøgelserne skal afklare, om filialen i Estland er blevet brugt til hvidvask for større milliardbeløb i perioden 2007-2015. I søgelyset er en kundegruppe på 3.000 udenlandske kunder – som i banksprog kaldes ’Non-Residents’. Hovedsagelig fra Rusland og andre tidligere sovjetrepublikker.

Danske Bank har erkendt, at der er »indikationer på«, at udenlandske kunder i Estland har udnyttet svagheder i Danske Banks kontrolsystemer og dermed »potentielt misbrugt Danske Bank til hvidvask«. Desuden har banken meddelt, at den brutto har tjent 1,5 milliarder kroner på de udenlandske kunder i filialen.

Bankens to øverste chefer – bestyrelsesformand Ole Andersen og administrerende direktør Thomas Borgen – er under stærkt pres. Hvor meget vidste de om den potentielle hvidvask?

Beløbet for hvidvaskning kan endda være langt større end de estimerede 53 milliarder kroner. I virkeligheden kan der være tale om en af historiens største hvidvasksager.

For to uger siden skrev det britiske finansmedie Financial Times, at avisen har set et udkast til en rapport udarbejdet af konsulentfirmaet Promonto Financial for Danske Bank.

Ifølge avisen skulle udlændinge have ladet 192 milliarder kroner passere gennem Danske Banks estiske filial i løbet af blot ét år – i 2013 – ved hjælp af 80.000 transaktioner. Beløbet kan altså være meget større, fordi undersøgelsen dækker mindst otte år frem til 2015.

Hvor stor en del, der kan være hvidvask, vides dog endnu ikke.

Men ikke nok med det.

For lidt over en uge siden blev Danske Bank en af tophistorierne på den førende amerikanske finansavis, Wall Street Journal. Ifølge avisens anonyme kilder er omfanget af pengeoverførsler, som undersøges for hvidvask, helt oppe på 960 milliarder kroner. En vanvittig stor sum penge for en lille filial af Danske Bank.

Men hvordan kunne det gå så galt, når alle advarselslamper blinkede?

Russiske penge

I januar 2010 kom den første alvorlige advarsel om, at der var noget helt galt.

Det blev godt nok kun beskrevet i korte notitser i danske aviser. Det forlød, at op mod 15 milliarder estiske krooni – godt 7,2 milliarder kroner – skulle have været hvidvasket for en russisk rigmand.

Kilden var estiske medier, og først forlød det, at det var via Nordea, men det blev hurtigt ændret til Danske Bank i Estland.

I Danmark blev notitserne aldrig til egentlige journalistiske historier. Anderledes var det i Estland.

Den estiske erhvervsavis Äripäev skrev 22. januar 2010 i en længere artikel, at Danske Bank i et samarbejde med et estisk kontor for valutaveksel var involveret i en sag om hvidvask. Ifølge avisen var det en bulgarsk forretningsmand, der overførte store summer via forskellige selskaber, der skrev fiktive fakturaer. Det blev formodet, at pengene oprindelig kom fra Rusland og blev sendt tilbage til landet efter at være blevet vasket hvide. Bagmanden blev nu undersøgt af de bulgarske myndigheder for hvidvask af sorte penge.

Erhvervsavisen kunne dog ikke få anklagemyndigheder eller banken til at kommentere oplysningerne, og valutavekselkontoret afviste at have medvirket til hvidvask. Senere måtte kontoret dog aflevere sin licens og lukke.

Først flere år efter – i 2017 – erkendte Danske Bank over for FinansWatch, at der var mistanke om hvidvask allerede på det tidspunkt.

»Vi kan ikke kommentere den konkrete sag. Dog kan vi sige, at vi løbende – også før 2011 – har lavet underretninger til de estiske myndigheder. Om der i disse tilfælde har været tale om hvidvask, er alene op til myndighederne at afgøre, og vi får ofte ikke at vide, hvad den efterfølgende efterforskning fra myndighederne ender med«, skrev chefjurist Flemming Pristed fra Danske Bank i et skriftligt svar til FinansWatch.

Det estiske finanstilsyn var også blevet bekymret over udviklingen. Som Kilvar Kessler i dag udtrykker det:

»I 2011 så vi generelt en forøgelse af udenlandske bankkunder i Estland. Danske Bank var allerede en af de største banker, når det gjaldt disse kunder. Jeg tror, at de havde omkring halvdelen af dette marked«.

Året efter tog det estiske finanstilsyn det usædvanlige skridt at kontakte det danske finanstilsyn i København og bad dem om at holde øje med Danske Banks estiske filial.

Men ellers var der roligt.

Topchef blev advaret

Så kom den næste store advarsel. I juli 2013 afbrød den ene af den estiske filials to korrespondentbanker samarbejdet.

Denne bank var bekymret over de udenlandske kunder i Danske Banks filial i Estland – og ville ikke længere forbindes med filialen.

Ifølge Financial Times kom den næste advarsel kun få måneder efter i oktober 2013 – og den rammer helt ind i hjertet af Danske Banks hovedsæde.

I forvejen havde Danske Banks administrerende direktør Thomas Borgen i årene fra 2009 til 2012 været ansvarlig for bankens estiske filial som chef for ’International banking’ – før han senere i 2013 blev udnævnt til førstemand i direktionen.

Spørgsmålet er derfor, hvor meget Thomas Borgen kendte til de mistænkelige transaktioner. Både i sin tid med ansvaret for filialen i Estland og senere som øverste direktør.

Her smed det britiske erhvervsmedie en bombe ind i sagen torsdag i denne uge.

Ifølge avisens kilder fik Thomas Borgen på et møde i oktober 2013 at vide af daværende chef for Business Banking, Lars Mørch, at aktiviteten hos de udenlandske kunder i den estiske filial var mistænkeligt højt sammenlignet med andre banker. Derfor var der et behov for at »revurdere og potentielt reducere« aktiviteterne fra de udenlandske kunder.

Lars Mørch måtte i år fratræde sin post på grund af hvidvask-sagen, mens Thomas Borgen stadig har sin post.

Men hvordan reagerede Thomas Borgen på denne afgørende oplysning?

Ifølge Financial Times tog han ikke en beslutning om at stoppe denne forretning. I stedet ønskede han at diskutere emnet videre uden for mødet – og dermed uden for referatet.

Whistleblower afslører filial

Kun to måneder senere i december 2013 kom den næste store advarsel.

En person med en central stilling i Danske Banks filial i Estland så sig nødsaget til at henvende sig som whistleblower til ledende medarbejdere i bankkoncernen om de mulige problemer med hvidvask i filialen.

Personen valgte at gå uden om filialens ledelse i Estland, fordi han ikke stolede på, at oplysningerne ville blive behandlet fortroligt. I december 2013 tog han det endelige skridt og henvendte sig højere oppe i koncernen.

Whistlebloweren forklarede, at et selskab registreret i Storbritannien, som var kunde i den estiske filial, indrapporterede falske oplysninger om selskabets tal til den britiske erhvervsstyrelse.

Ifølge de officielle oplysninger var selskabet ’hvilende’ 1. maj 2012. Men whistlebloweren vidste på det tidspunkt, at firmaet havde 965.418 dollars på kontoen i den estiske filial af Danske Bank – og der var i øvrigt en omfattende trafik med pengetransaktioner på kontoen.

Hvilket ikke burde være muligt, fordi et ’hvilende’ selskab registreret hos den britiske erhvervsstyrelse ikke har forretningsaktiviteter eller modtager nogen form for indtægt.

Han havde videregivet sin viden til to andre ledende medarbejdere i filialen, som havde bedt det britiske selskab om en ny opgørelse. Men den nye rapportering var også forkert, så nu henvendte den anonyme person sig som whistleblower til koncernen.

I sin henvendelse til Danske Bank fremhævede han, at filialen i Estland bevidst fortsatte med at have et selskab som kunde, som havde begået en lovovertrædelse ved at opgive forkerte tal, og han vurderede, at der kunne også være tale om skattesvindel. Desuden konstaterede han, at en ansat i den estiske filial hjalp selskabet.

Han undrede sig også over, hvorfor banken i det hele taget havde åbnet en konto for et selskab, hvor der ikke var nogen aktiviteter.

»Noget af en præstation«, konstaterede whistlebloweren i sin henvendelse.

Filialen opretholdt selskabet som kunde i mere end et år. Først i september 2013 besluttede filialen at stoppe kundeforholdet og meldte til de lokale myndigheder, at der var en potentiel risiko for hvidvask via dette selskab.

Whistlebloweren fulgte op i januar 2014 med anklager i forbindelse med tre andre af filialens kunder – og i første halvår af 2014 reviderede koncernens interne revision procedurerne mod hvidvask i filialen og bekræftede en række af whistleblowerens oplysninger.

Den estiske filial havde kunder med selskaber, der kun eksisterede i under to år for at undgå aflæggelse af regnskab.