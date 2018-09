Estisk finanstilsynschef: Danske Bank var fodslæbende – vi kunne ikke se en lyst til at reagere hurtigt Danske Bank er under et historisk pres som følge af en potentiel hvidvasksag, som kan blive en af historiens største. Mistænkelige transaktioner for milliarder af kroner blev ført gennem bankens estiske filial fra russere og andre østeuropæere. På onsdag kommer banken med sin egen undersøgelse, og spørgsmålet er, om topchefer bliver fyret. For alle advarselslamper blinkede rødt.

FOR ABONNENTER Tilliden var stor i 2009 i Estland. Nu ville der blive bragt orden i sagerne. Slut med manglende kontrol og mistænkelige transaktioner. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind