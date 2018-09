Sagen kort

Det er en presset topledelse i Danske Bank, der henover weekenden skal afgøre, om den estiske hvidvasksag skal have konsekvenser.

Det står og falder med indholdet i den undersøgelse, banken selv har sat i gang og som bliver lagt frem i offentligheden onsdag i den kommende uge.

I 2006 købte Danske Bank den finske Sampo Bank og fik en lille estisk filial med i købet. I 2013 og 2014 blev bankens ledelse advaret om, at den lille estiske filial blev brugt til at hvidvaske milliarder af kroner først og fremmest for russiske kriminelle. Advarslerne kom blandt andre fra en whistleblower, fra bankens interne revision og fra flere samarbejdsbanker.

Men først i 2015 blev filialen lukket ned.

Både det danske og estiske finanstilsyn har kritiseret bankens håndtering af sagen.

Ifølge Berlingske kan omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling opgøres til mindst 53 milliarder kroner.

Ifølge Financial Times har 192 milliarder kroner passeret gennem Danske Banks estiske filial, det fremgår dog ikke, om alle pengene kan relateres til hvidvask.

Russiske rigmænd, cigaretsmuglere, oligarker og familiemedlemmer tæt på Ruslands præsident, Vladimir Putin, har angiveligt benyttet det danske pengevaskeri, der ifølge Berlingske også med stor sandsynlighed har betjent et selskab, der var dybt involveret i våbenhandel mellem Nordkorea og Iran.

