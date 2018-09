Letbane-byggeri i gang: Nu starter syv år med forsinkelser og bøvl i trafikken Både buspendlere og bilister i Hovedstadsområdet må finde tålmodigheden frem, når byggeriet af Hovedstadens Letbane går i gang.

Gravkøerne tager i disse uger de første spadestik til Hovedstadens Letbane, der efter planen skal stå klar i 2025.



Og det får konsekvenser for dig, hvis du tager bussen området omkring Letbanen.

Alene frem mod 2020 vil 38 busser langs letbanens kommende rute fra Lundtofte nord for Lyngby til Ishøj Station køre mere uregelmæssigt end normalt, og pendlerne vil oftere opleve forsinkelser på ruten.

Det viser en oversigt fra Region Hovedstaden og Movia, som DR P4 København har bestilt.

Allerhårdest ramt bliver busserne 300S og 30E, da de kører direkte langs Ring 3 ved den kommende letbanes spor.

I de kommende måneder skal der omlægges forsyningsledninger langs den 28 kilometer lange linje, ligesom der blandt andet skal bygges fodgængertunnel ved Buddinge Station.

Men når arbejdet med at lægge skinner går i gang, så vil forsinkelserne ramme for alvor:

»Det bliver et stort og omfattende byggeri«, siger Jens Mandrup (SF), der er formand for trafikudvalget i Region Hovedstaden, til DR P4 København.

»Selve sporene bliver først lagt til sidst, men selve dér, hvor man bygger trachéen, hvor letbanen skal køre, det går vi i gang med allerede næste år«, siger han til DR P4 København.

For at undgå unødige forsinkelser har Region Hovedstaden sat ekstra midler af til, at der kan køre ekstra busser. Men de øvrige 36 busser, der bliver påvirket, får ikke ekstra penge. Og de mange forsinkelser bliver 'træls' for passagerne, fortæller Louise Høst, der er plandirektør i Hovedstadens Letbane:

»Der er ingen tvivl om, at det bliver generende, når man er buspendler«, siger hun til DR P4 København.

Selvom buspendlerne må grave dybt i posen med tålmodighed de næste syv år, så er der ingen grund til at frygte, at folk i anlægsperioden skifter den kollektive transport ud med bilen.

»Når først letbanen er der, så tror jeg, der er mange, der bliver rigtig glade. Allerede i dag er der jo trængsel derude, så en tur, der normalt tager 30 minutter, tager i myldretrafikken 45 minutter. Så når først letbanen kommer, så bliver det langt mere effektivt«, siger Louise Høst til DR P4 København.

Det er ikke kun brugere af busserne, der bliver hårdt ramt af byggeriet. Bilisterne kommer til at opleve trængsel og kø de steder, hvor der bliver spærret vej af omkring Ring 3.

Præcis hvilke vejstrækninger der bliver ramt hvornår, kan hverken Region Hovedstaden ikke fortælle om på nuværende tidspunkt.

Bilisterne kan holde sig opdateret via P4s trafikradio og Vejdirektoratets hjemmeside, mens buspendlerne skal bruge Rejseplanen, som vil være opdateret med seneste information.