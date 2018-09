Minister nægter at pille ved en af de mest oplagte måder for udlændinge at påvirke danske valg på Regeringen frygter russisk påvirkning ved næste valg, men vil ikke skabe mere åbenhed om kampagner eller pille ved muligheden for, at udenlandske interesser kan overføre penge til politikere.

FOR ABONNENTER En række eksempler på russiske påvirkningskampagner i vestlige lande har fået regeringen til at styrke værnet mod udenlandsk påvirkning af det kommende danske folketingsvalg. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind