»Hele bygningen, vi sidder i, rystede«: Mindre jordskælv rammer Midt- og Vestjylland Søndag formiddag rystede jorden under borgerne i Vestjylland. Ifølge politiet er det nu bekræftet, at det var et jordskælv.

Borgere i Midt- og Vestjylland har søndag formiddag oplevet en mindre rystelse. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

»Folk har ringet ind og fortalt, at det føltes som om en kæmpestor lastbil kørte forbi deres hus. Og nu har vi fået bekræftet fra GEUS, at det rent faktisk var et jordskælv«, siger vagtchef Carsten Henriksen.

GEUS er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, som blandt andet måler jordrystelser. Seismolog Trine Dahl-Jensen oplyser til TV MIDTVEST, at den er god nok.

»Klokken 10:57 var der et mindre jordskælv lidt udenfor Holstebro. Det måler 3,4, så det er et lille jordskælv på globalt plan, men et forholdsvist stort jordskælv for Danmark«, siger Trine Dahl Jensen til tv-stationen.

Ifølge vagtchef Carsten Henriksen oplevede nogle borgere skælvet mere kraftigt end andre.

»Dem, der har mærket det kraftigst, var formentlig folk på Mors. De oplevede, at døre og vinduer rystede«, siger Carsten Henriksen. Også på stationen kunne politifolkene mærke skælvet.

»Vi mærkede kortvarigt, at hele bygningen, vi sidder i, rystede. Det er ellers en solid bygning. Det føltes, som om gulvet rystede. Alle så på hinanden for at se: Er jeg den eneste, der mærkede det«, siger vagtchefen.

Rystelsen skete omkring klokken 11 søndag. 20 minutter senere begyndte borgere fra Lemvig, Struer og Mors at ringe ind til politiet og forklare, at de også havde mærket rystelserne.

Seismologer fra Det Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland er søndag middag ved at undersøge sagen.

ritzau