Seismolog: Danske jordskælv er dønninger fra fjerne egne Den nordvestlige del af Jylland er mest udsat for små skælv. Dagens rystelser hører til de mere kraftige.

Bor man ved Vestkysten ud for Thy, er man blandt de danskere, der har de bedste chancer for at opleve nogle små jordskælv.

Men søndag var det Holstebro, der var centrum for et af de sjældne, lidt mere kraftige skælv, viser målinger fra seismologer ved GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Jordskælvet blev registreret klokken 10.57 og rystelserne fik borgere fra hele området til at kontakte politiet, GEUS og medierne.

»Jeg er ikke voldsomt overrasket over, hvor skælvet er kommet, men det plejer at være mere nordpå og længere ude ved kysten«, siger seismolog og seniorforsker ved GEUS, Trine Dahl-Jensen.

Også Kattegatområdet rammes af og til af rystelser, når grunden under os giver sig lidt.

Jordskælvet kan være efterdønninger af bevægelser i jordens tektoniske plader tusindvis af kilometer væk fra Danmark.

»Når der sket store pladetektoniske bevægelser langt væk - for eksempel ved Afrika eller andre steder - opstår der en spænding i undergrunden, og på et tidspukt giver den efter. Så kan vi mærke det. Men vi er heldige, at det er så fredeligt«, siger Trine Dahl-Jensen.

Sådan er skalaerne for jordskælv Seismologer bruger mange forskellige skalaer til at angive jordskælvs størrelse. Den bedst kendte metode er richterskalaen, som er udviklet til at sammenligne størrelsen på jordskælv i Californien. Ved især meget kraftige skælv andre steder i verden anses richterskalaen i dag ikke som den bedste. I Danmark bruger seismologerne en lokalskala, som minder meget om richterskalaen. Andre steder i verden bruges tilsvarende lokalskalaer. Momentmagnitude-skalaen bruger flere fysiske parametre til at udregne et såkaldt Mw-tal, som er et udtryk for skælvets størrelse. Mw-tallet udtrykker, hvor meget energi der er blevet udløst ved skælvet. Mw-tallet kan sammenlignes for alle typer af jordskælv, og anvendes i dag ved alle mellemstore og store jordskælv. Kilde: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus). Vis mere

En anden årsag til rystelser kan være efterveer efter den landhævning, der har været i gang siden den seneste istid, hvor isen lå tungt over landet. Da isen trak sig tilbage, begyndte de nordlige dele af landet at hæve sig ganske langsomt, op til nogle millimeter om året ved Skagen. Syddanmark synker tilsvarende en lille smule.

Tusindvis af små skælv hver dag

Dagens jordskælv er målt til 3,4, og dermed hører det hjemme i den kraftige ende på vores breddegrader.

I statistikken over rystelser i Danmark er der masser af målinger på 1 eller 2 på Richterskalaen, små bump, som man nærmest ikke mærker.

Andre steder i verden er de kraftigste jordskælv helt op til 9,5 på richterskalaen.

I 2018 og 2017 har der i Danmark hvert år været en enkelt måling, hvor en rystelse har ramt 3 på skalaen.

»Der sker tusindvis af den slags rystelser på jorden hver dag, men efter danske forhold er det et stort jordskælv. Vi har modtaget hundredevis af indberetninger fra folk, som vi nu vil kigge nærmere på«, siger Trine Dahl-Jensen.

Folk, som har oplevet skælvet, kan hjælpe forskerne ved at indberette, hvad de har mærket, og hvor de var, da det skete. Det kan man gøre direkte på GEUS hjemmeside her.

Sammen med målinger fra målestationer er det med til at kortlægge, hvor skælvet fandt sted og hvor kraftigt, det var.

»Vi er meget interesseret i at høre, hvad folk har oplevet, så jeg vil opfordre folk til at indberette deres historie«, siger Trine Dahl-Jensen.