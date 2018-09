Politiet vil igen undersøge sø i Emilie Meng-sag, efter at den er delvist udtørret En varm sommer har delvist udtørret søen ved Regnemark Bakke, hvor Emilie Meng blev fundet.

Politiet vil gennemføre nye undersøgelser i den sø ved Borup, hvor den dræbte teenagepige Emilie Meng blev fundet.

På grund af den varme sommer er søen delvist udtørret, og det giver politiet nye muligheder, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

17-årige Emilie Meng forsvandt en julidag i 2016 efter en bytur med nogle veninder. De havde sammen været i Slagelse og tog om natten afsked ved Korsør Station. Først juleaftensdag samme år fandt man liget i en sø ved Borup, mere end 60 kilometer væk.

Søen er allerede blevet grundigt undersøgt, oplyser politiet, men nu bliver den altså endevendt igen. Politiet oplyser, at det vil ske i samarbejde med eksperter fra Forsvaret.

Foto: Unger Anthon Det er denne sø, hvor Emilie Meng blev fundet død.

Forældre har holdt møde med justitsministeren

Drabsefterforskningen tog i forrige uge en usædvanlig drejning, da politiet meldte ud, at man nedsatte en specialgruppe til at bistå ved den videre efterforskningen.

Usædvanligt, fordi justitsminister Søren Pape Poulsen (K) efter alt at dømme har haft noget at skulle have sagt i den forbindelse.

Mai-Brit Storm Thygesen er bistandsadvokat for Meng-familien, og hun har sammen med Emilie Mengs forældre holdt et møde med justitsministeren. De mente, at der var mangler i efterforskningen af sagen.

Efter mødet blev der afholdt et nyt møde. Denne gang sad Mai-Brit Storm Thygesen til bords med rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, rigsadvokat Jan Reckendorff og politidirektør Lene Frank fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Og efter det møde blev der altså nedsat en specialgruppe med erfarne efterforskere fra andre politikredse.

Hvorvidt det forløb har haft nogen indflydelse på, at søen nu skal endevendes igen, må stå hen i det uvisse.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser nemlig, at der ikke gives yderligere kommentarer, og man vil ikke stille op til interview.

