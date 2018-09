Mand fundet død i Husum - person anholdt

Politiet har anholdt en yngre mand efter et dødsfald søndag aften på en adresse i Husum. Politiet betegner sagen som et muligt drab.

Politiet blev kaldt ud til en adresse på Kildeager i Husum klokken 19.41 søndag aften.

På stedet var en død mand, og politiet har efterforsket sagen som et 'mistænkeligt forhold'.

Forholdet har vist sig at være så mistænkeligt, at ordensmagten har valgt at anholde en mand i sagen.

Københavns Politi oplyser, at anklagemyndigheden mandag formiddag vurderer, om der er grundlag for at fremstille den anholdte i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

