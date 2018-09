Ubådssagen genoptages trods domsmands ildebefindende Den 26. september genoptages ubådssagen, oplyser Østre Landsret på sin hjemmeside.

Sagen i landsretten mod Peter Madsen skal ikke gå om. Domsmanden, der fredag fik et ildebefindende, er i stand til at møde igen.

Det betyder dermed, at sagen genoptages 26. september, oplyser Østre Landsret på sin hjemmeside.

Det var planen, at der skulle falde dom i fredags, men under anklager Kristian Kirks procedure fik en domsmand det pludselig dårligt.

Han blev hentet med ambulance, og retsmødet blev derfor aflyst.

Senere samme dag kunne retten fortælle, at domsmandens tilstand var stabil.

I domsmandssager som denne sker der ikke noget ved, at en domsmand falder fra.

Men det var allerede tilfældet, eftersom en domsmand havde fået nyt job og derfor blev erklæret inhabil.

I den forbindelse vurderede retsformand Jan Uffe Rasmussen, at det var forsvarligt at gennemføre sagen med tre juridiske dommere og to lægdommere.

Hvis domsmanden, der fredag fik et ildebefindende, ikke havde været i stand til at møde igen, ville sagen i landsretten efter alt at dømme være gået om.

Dermed mangler retten nu kun at høre anklageren og forsvarerens procedure.

Dommerpanelet i Østre Landsret skal alene tage stilling til, hvilken straf den tidligere ubådsbygger og raketentusiast skal have. Drabsmanden har nemlig valgt at acceptere byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Dermed ligger det fast, at Madsen i august sidste år efter forudgående planlægning bandt, seksuelt mishandlede, dræbte og parterede den svenske journalist Kim Wall under en tur i ubåden "UC3 Nautilus".

Anklagemyndigheden forlanger en gentagelse af livstidsstraffen fra byretten. Madsen selv går efter en tidsbestemt straf.

I Østre Landsret har ankesagen været behandlet over tre retsdage, hvoraf fredag skulle have været den sidste.

ritzau