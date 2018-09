6 ting om hvidvasksagen og Danske Bank, som du skal holde øje med i dag

1Tidlig morgen: Danske Bank vil udsende en meddelelse om de vigtigste konklusioner fra undersøgelsen af hvidvasksagen, og hvilke konsekvenser bankens bestyrelse drager. Det vil ske i god tid før Københavns Fondsbørs åbner klokken 9.

2Morgen: Aktiehandlen på børsen begynder klokken 9:00.

Vi får hurtigt en fornemmelse af, om markedet – altså dem som køber og sælger aktier – er trygge ved, at bestyrelsen med sine beslutninger får landet hvidvaskskandalen, så banken efter halvandet års stormvejr kan begynde at lægge sagen bag sig.

Hvis svaret er ja, vil prisen på Danske Bank-aktier begynde at stige, efter at den er faldet mere end 30 procent det seneste halve år.

3Tidlig formiddag:Check-in til pressemødet på Tivoli Congress Center begynder klokken 9:30.

Antallet af udenlandske journalister og tv-hold vil give et fingerpeg om omfanget af den internationale bevågenhed på sagen, som allerede har skaffet Danske Bank negativ omtale i verdens vigtigste finansaviser, Financial Times og Wall Street Journal.

4Formiddag: Fra klokken 10:00 bliver bankens undersøgelse af hvidvasksagen præsenteret af advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som er garanter for undersøgelsens uafhængighed, og som har stået for at skrive rapporten.

Undersøgelsen er delt i to:

En som afdækker hvad der skete i filialen i Estland fra 2007 til 2015, da ikke-estiske kunder, især russere, sendte enorme summer gennem konti i banken.

Ifølge Wall Street Journal er det samlede, mistænkelige beløb 960 milliarder kroner.

Hvis de alle var sorte penge som blev vasket hvide, har Danske Bank sandsynligvis stået bag historiens tiders 3. største hvidvasksag.

5Formiddag: Den anden undersøgelse skal svare på de klassiske og mest prekære spørgsmål:

Hvem vidste hvad hvornår, og i næste led: Hvem har hvor meget ansvar?

En af direktørerne i Danske Bank, Lars Mørch, måtte i april i år forlade banken på grund af hvidvasksagen.

Siden har et mødereferat ifølge Financial Times vist, at Mørch, som dengang havde det direkte ansvar for filialen i Estland, allerede i oktober 2013 advarede den øverste direktør Thomas F. Borgen om udenlandske kunders enorme pengeoverførsler, og anbefalede at de blev undersøgt.





Thomas Borgen ville finde ’en middelvej’ og diskutere sagen i et andet forum. Kunderne fik lov at blive, og de muligt lyssky overførsler fortsatte til slutningen af 2015.

Men det er også dokumenteret af blandt andre Finanstilsynet, at Danske Banks bestyrelse med formand Ole Andersen i spidsen fik meget konkrete advarsler om, at noget var helt galt, uden at det fik bestyrelsen til at reagere hurtigt og effektivt.

6Middag: Pressemødet slutter efter planen klokken 11:45.

Derefter kommer reaktionerne. En række danske pensionskasser er storaktionærer i Danske Bank, og de har afventet undersøgelsen før de tager stilling til, om de stadig vil være medejere af banken.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har bebudet, at han umiddelbart efter fremlæggelsen af Danske banks undersøgelse vil præsentere de endelige detaljer i den hvidvaskpakke med blandt andet større bøder, som et flertal i Folketinget blev stort set enige om mandag.