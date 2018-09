Polen vil betale for amerikanske soldater: Militærbase skal hedde ’Fort Trump’ Rusland vil fryde sig, hvis Nato’s fremtidige beslutninger om troppeplaceringer bliver en konkurrence om smiger og bilaterale ’deals’ med Donald Trump, siger militæranalytiker.

Midt i en kompliceret verden er der nogle ting, der er relativt enkle. Hertil hører at regne ud, hvordan man frister USA’s præsident.

Polens præsident, Andrzej Duda, havde medbragt et tilbud om penge og personlig egopleje, da han tirsdag i Det Hvide Hus forsøgte at få præsident Donald Trump til at stationere amerikanske tropper i Polen på permanent basis.

Nato- og EU-landet Polen er bekymret for russisk aggression og går enegang for at forsøge at indgå en bilateral sikkerhedsaftale med den amerikanske præsident.

Andrzej Duda fra det nationalkonservative polske regeringsparti, PiS, tilbød på deres møde at opkalde en ny militærbase med amerikanske soldater efter Donald Trump.

Det forklarede han efterfølgende på et fælles pressemøde med et stort smil, der camouflerede, hvor bogstaveligt det med navnet skal tages.

»Mine damer og herrer, jeg smilede, da jeg talte med præsidenten. Jeg sagde, at jeg meget gerne vil oprette en permanent amerikansk base i Polen, som vi vil kalde Fort Trump. Jeg er helt sikker på, at det er muligt«, sagde Andrzej Duda.

Ved siden af ham spidsede Donald Trump læberne, løftede øjenbrynene, smilede og nikkede til sidst. Den amerikanske præsident fortalte, at den polske præsident havde tilbudt at betale USA »meget mere end 2 milliarder dollars for at gøre det her«. Det er over 12 milliarder kroner.

Konkurrence passer Rusland godt

Det polske forslag er radikalt, fordi landet så åbent går efter en bilateral noget-for-noget-aftale med USA uden for Nato-regi, siger Kristian Søby Kristensen, der er seniorforsker ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

Den vestlige alliance har siden den kolde krig brugt megen energi på at berolige Rusland med, at de militære forstærkninger, man har sendt til Østeuropa, er på rotationsbasis og ikke stationeret permanent.

Grænsen mellem rotation og permanent er elastisk, siger Kristian Søby Kristensen, men russerne vil nok reagere skarpt på en eventuel højt profileret amerikansk base, forventer han.

»Jeg kunne forvente, at der kom nogle relativt skarpe russiske udtalelser om, at USA og dets mere eller mindre fascistoide polske venner truer Rusland med unødvendig aggressiv militær oprustning tæt på russisk territorium«, siger han.

Men bag den melding vil russerne nok fryde sig, hvis Nato-landene bliver spillet ud mod hinanden af den amerikanske præsident, vurderer han.

»Hvis princippet om, hvordan man forhandler sig frem til amerikansk tilstedeværelse, ikke længere er strategisk enighed, men et spørgsmål om, hvem der tager den største pung op af lommen, bliver der lagt op til en uendelig konkurrence om smiger og bilaterale deals, der minder mere om ejendomsmarkedet i New York end om normal praksis i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles. Det vil passe russerne glimrende«, siger Kristian Søby Kristensen.

Andrzej Duda argumenterede på pressemødet for, at russisk militarisering af enklaven Kaliningrad og invasionen af Georgien i 2008 og Ukraine i 2014 demonstrerer, at Rusland er en voksende trussel.

En permanent base vil ikke føre til øget militarisering, men vil være den bedste måde at afskrække Rusland og afvise et eventuelt angreb på, sagde Andrzej Duda.

Donald Trump har tidligere været meget modvillig mod at anerkende russisk aggression, men adspurgt, om han er enig, erklærede den amerikanske præsident, at han synes, polakken har ret.

»Jeg mener, at Rusland har handlet aggressivt. De respekterer magt, de respekterer styrke, som alle gør. Og vi har verdens største styrke – især nu«, sagde Donald Trump.