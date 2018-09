Borgmester opfordrer politikere og embedsmænd til at stoppe med at kramme hinanden I Hørsholm Kommune vil borgmester Morten Slotved (V) nu have politikere og embedsmænd til at lægge krammet på hylden.

Når politikere og embedsmænd fra Hørsholm Kommune støder ind i hinanden på rådhusets gange, til møder eller til offentlige arrangementer, henstiller borgmester Morten Slotved (V) nu til, at de giver hinanden hånden frem for at omfavne hinanden i et kram.

»Man skal tænke sig gevaldigt om, før man begynder at kramme. Det er i forhold til signalværdien i det over for andre og over for borgerne, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvor tæt politikere og embedsfolk egentlig er på hinanden«, siger Morten Slotved.

Borgmesteren understreger, at reglerne ikke skal opfattes som et forbud, men en »venlig opfordring«, der er bred enighed om i kommunens økonomiudvalg.

»Det her er noget, vi diskuterede for flere år siden i økonomiudvalget. Det er kommet på baggrund af konkrete tilfælde, hvor nogle politikere har påpeget, at det ser mærkeligt ud, når embedsmænd og politikere krammer. Det er oplevelsen af, at der er politikere, der kommer for tæt på embedsværket«, siger Morten Slotved.

Krammet er igen kommet på dagsordenen, da kommunens nye bestyrelse selv har valgt at bringe emnet på banen, fortæller borgmesteren.

Hvorfor er det noget, I føler, I som politikere skal regulere? Er det ikke noget, folk selv kan finde ud af?

»Der er forskel på, om det er en lov eller en diskussion. Vi har ikke vedtaget noget ved lov, men henstiller til, at man skal tænke sig om«, siger Morten Slotved.

Hvorfor gælder samme regler ikke for andre personalegrupper?

»Jeg har ingen holdning til personalepolitikken mellem medarbejderne. Det her handler om signalværdien i forhold til politikerne«, siger han.

Derfor vil kommunen heller ikke gøre noget for at håndhæve de nye retningslinjer, men lade det være op til de enkelte forvaltninger at informere embedsmænd og politikere.

Henstillingen kommer på et tidspunkt, hvor regeringen har besluttet, at udlændinge fremover skal give hånd ved en officiel ceremoni, før de kan få dansk statsborgerskab, og det har fået en del kritik med på vejen.

Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch kender ikke til andre kommuner med lignende regler, og på grund af henstillingens timing, finder han den påfaldende.

»Indtil for ganske nylig mente man ikke, at den måde, vi hilser på hinanden på, var noget, vores politikere skulle blande sig i. Med vores nationale diskussion om håndtryk er det derimod blevet sat på dagsordenen«, siger Roger Buch til Ritzau.