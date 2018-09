Splittelse i Nørrebrobande er årsag til flere dages skyderier i København

Efter en relativt rolig sommer på den københavnske bandefront har der siden slutningen af sidste uge været flere skudepisoder, som politiet mener er banderelaterede.

»Vi tager den nye konflikt meget alvorligt, og har derfor nu skruet op for indsatsen. Vi vil ikke acceptere, at der bliver skudt i det offentlige rum, og vi sætter massivt ind for at fange de ansvarlige. Borgerne skal føle sig trygge og vide, at vi sætter hårdt ind over for bandernes kriminelle adfærd«, siger politidirektør Anne Tønnes i en pressemeddelelse.

Ifølge Københavns Politi bunder de nye skyderier i en konflikt, hvor en bandegruppering fra Nørrebro er blevet splittet op i to nye grupperinger - den ene med forbindelse til Greve/Hundige-området, den anden til Nørrebro/Nordvest.

»Der er opstået uenigheder, og det er nu kulmineret med, at de skyder på hinanden«, siger politiinspektør Torben Svarrer.



Ifølge ham er det uklart, hvad der er årsagen til splittelsen i gruppen.

»Vi ved det simpelthen ikke«, siger Torben Svarrer, som ikke ønsker at gå i detaljer med, hvilken bande, der er tale om.

Men ifølge Politikens oplysninger er det banden Brothas med udgangspunkt i Mjølnerparken, der er blevet splittet.

Politiet skød efter bil

Fredag i sidste uge blev der affyret skud i Heimdalsgade på Nørrebro, men ingen blev tilsyneladende ramt. Lørdag blev to mænd i en bil i Ishøj ramt af skud, begge er uden for livsfare. Søndag blev en mand gennembanket i en baggård på Nørrebrogade, og natten til tirsdag i denne uge blev der affyret skud ved Mjølnerparken, uden at nogen blev ramt. Tirsdag aften blev en mand i en bil ramt af skud på Lygten, der ligger på grænsen mellem Nørrebro og Nordvest.

De seneste skyderier fandt sted onsdag i løbet af aftenen. Lidt før klokken 20 blev der affyret skud fra en bil mod en flok mennesker i Ragnhildgade på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro. Politiet er i gang med at samle de forskellige rapporter, og man har derfor endnu ikke et dækkende billede af, hvad der er sket, fortæller Torben Svarrer:

»Men ud fra det, jeg har set, virker det, som om der står en gruppe mennesker og snakker sammen på gaden. En af dem befinder sig på lidt afstand af gruppen, og han bliver ramt, da der bliver skudt fra en forbikørende bil. Om det er ham specifikt, der har været målet, eller om det er tilfældigt, at han bliver ramt, ved vi ikke. Heldigvis er han ikke i kritisk tilstand«.

Tilfældigvis er en politipatrulje i nærheden ved at ransage en bil.

»Man forsøger at standse bilen ved at skyde mod den, men uden at det lykkes at bringe den til standsning. Mere ved jeg ikke«, siger Torben Svarrer.

Bilen, en Morris Cooper, bliver kort tid efter fundet i nærheden med en knust rude.

Senere onsdag aften blev der affyret skud ved Askerødbebyggelsen i Hundige. Ifølge Ekstra Bladet blev ingen ramt.

Københavns Politi besluttede i aftes at indføre visitationszone i et område på Nørrebro/Nordvest.