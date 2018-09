Borgmestre afviser Hørholms 'krammeforbud': »​Jeg har krammet min første embedsmand i dag« Flere borgmestre troede, at henstillingen fra den nordsjællandske borgmester var en joke.

»Vi skal sende et signal om at, politikere og embedsmænd er uafhængige«, siger Hørsholms borgmester, Morten Slotved (V), der i dag opfordrer kommunes politikere og embedsmænd til ikke at omfavne hinanden i et kram, når de i arbejds medfør støder ind i hinanden.

Men flere andre borgmestre kalder opfordringen »unødvendig« og ser ingen grund til at følge Hørsholms eksempel. Det viser en rundringning til ni kommuner.

»Vi skal ikke lave regler for, noget der er helt unødvendigt. Vi går ikke og krammer i flæng. Men jeg har f.eks. en ansat, som jeg har kendt gennem skoletiden, og hvis ikke jeg måtte give hende et kram, synes jeg det ville være mærkeligt«, siger Nils Borring (S), der er borgmester i Favrskov Kommune.

Den holdning deler alle de ni borgmestre, Politiken har været i kontakt med.

Jeg har været i branchen i 28 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende Hans Peter Geil (V), borgmester i Haderslev Kommune

»Jeg har krammet min første embedsmand i dag«, siger Hans Peter Geil (V), der er borgmester i Haderslev Kommune.



»Det er kammet over. Jeg vil sige, at vi i vores kommune har et professionelt forhold til vores embedsfolk. Jeg har været i branchen i 28 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende«, siger han.

Hørsholms Morten Slotved understreger, at reglerne ikke skal opfattes som et forbud, men en »venlig opfordring«, der er bred enighed om i kommunens økonomiudvalg.

Han forklarer, at henstillingen er fundet nødvendig, da diskussion om kram eller ej, har været på Økonomiudvalgets bord gennem mange år.

Selv om ingen af borgmestre, Politiken har talt med, føler sig fristet af at træde i Hørsholms fordspor, giver enkelte udtryk for, at de forstår Hørsholm kommunes bevæggrunde.

»Jeg er enig i, at det udefra set kan se indspist ud, hvis politikere og embedsmænd står og krammer. Det kan få folk til at undre sig over, hvem det er, der styrer. Så langt er jeg meget enig, men at lave en regel, det har jeg aldrig tænkt mig at gøre. Man skal passe på, hvad man laver regler for«, sigerSøren Steen Andersen (V), der er borgmester i Assens Kommune.