Dom i byretten smider LTF-leders far og mor ud af lejligheden

Københavns Byret har bestemt, at forældrene til LTF-bossen Shuaib Khan skal flytte ud af deres lejlighed på Nørrebro, da sønnen er dømt for trusler mod politiet.

Bandelederen Shuaib Khan har boet i lejligheden sammen med forældrene. Og da hans kriminalitet har en sådan karakter, at den er egnet til at skabe utryghed i området, så er lovens betingelse for at opsige lejemålet opfyldt, står der i dommen, som er faldet torsdag eftermiddag.

Det er det almene boligselskab FSB, der har besluttet at opsige lejemålet. Men Shuaib Khans mor, som står på lejekontrakten, valgte at indbringe sagen for boligretten.

Dommen kan ankes til Østre Landsret inden fire uger.

ritzau