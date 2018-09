Efter samråd: Regeringen har ikke planer om mere kontrol med tobaksproducenter i nattelivet Regeringen vil ikke tage yderligere initiativer imod, at tobaksproducenter udstiller deres cigaretter i nattelivet. Det forstår Socialdemokratiets sundhedsordfører ikke.

Er det i orden, at cigaretproducenter laver aftaler med barer, diskoteker og restauranter om gratis cigaretter, imod at producenten har eneret på at få solgt sit mærke i den pågældende restauration?

Det spørgsmål skulle i dag besvares i et samråd med Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) og Sundhedsminister Ellen Trane Nørby(V).

Samrådet var blevet indkaldt af Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, efter at Politiken i en række artikler tidligere på året fremlagde, hvordan cigaretproducenten British American Tobacco (BAT) lavede særlige aftaler med visse barer og diskoteker.



Aftalerne betyder, at baren eller diskoteket får leveret gratis cigaretter af BAT, mens stedet så kun sælger deres mærker, Prince og Kings.

Flemming Møller Mortensen(S) ville gerne vide, om det er lovligt.

Noget entydigt svar kom der ikke på det spørgsmål. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) påpegede, at det er forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med, hvorvidt en tobaksproducent overholder reklameforbuddet for tobaksvirksomheder.

Det betyder, at det lovmæssigt er forbrugerombudsmanden, der skal opdage og reagere på eventuelle lovovertrædelser.

Derudover ville Flemming Møller Mortensen vide, om regeringen har planer om at øge indsatsen mod, at tobaksproducenter bruger nattelivet til at lokke flere unge til at begynde at ryge ved at have deres produkter fremhævet i særlige montrer.



Det spurgte han adskillige gange Erhvervsministeren, Rasmus Jarlov, om på samrådet i dag. Men Erhvervsministeren havde ikke den store pose med værktøjer med til at ændre på situationen i nattelivet. Derfor var Flemming Møller Mortensen heller ikke helt tilfreds med de svar, han fik.

»Jeg synes ikke, at regeringen har forstået, at der kan laves skærpelser over for tobaksindustrien. Og det forstår jeg simpelthen ikke«, siger Flemming Møller Mortensen.

Til samrådet gjorde Rasmus Jarlov adskillige gange opmærksom på, at kontrollen med tobaksindustriens reklameforbud ligger hos forbrugerombudsmanden, og at han derfor ikke har til opgave at sørge for, at unge ikke ryger i nattelivet.

Ministeren mener ikke, modsat Flemming Møller Mortensen, at der er behov for flere penge eller værktøjer på området.

»Jeg har ikke indtryk af, at problemet er af et så uoverskueligt omfang, at det ikke kan prioriteres af forbrugerombudsmanden«, sagde Erhvervsministeren til Politiken efter samrådet.

Den udmelding er Flemming Møller Mortensen lodret uenig i. Ifølge ham er der ikke nok ressourcer til rent faktisk at undersøge, om reklameloven bliver overholdt.

Til samrådet havde en markant gestikulerende Flemming Møller Mortensen blandt andet medbragt et forslag om mere offentlighed i kontrakter, som indgås mellem tobakproducenter og barer og restauranter.

Det forslag afviste ministeren.



»Når der bliver fremlagt forslag, som ikke er gode, så afviser vi dem, uden at det så skal betyde, at vi ikke vil gøre noget. Jeg synes, der er ret store ulemper ved, at private virksomheder bliver tvunget til skulle offentliggøre oplysninger, der egentlig vil kunne kaldes forretningshemmeligheder«, sagde Rasmus Jarlov til samrådet.