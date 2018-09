Venstreprofil mister ordførerskab: Men vil slet ikke droppe udlændingesnak Jan E. Jørgensen vil også fremover blande sig i udlændingepolitikken, selv om han ikke er indfødsretsordfører.

Venstres Jan E. Jørgensen er ikke længere indfødsretsordfører. Men det betyder ikke, at han fremover undlader at udtale sig om udlændingepolitik.

Det slår Jan E. Jørgensen fast, efter at Venstre torsdag annoncerede en ordførerrokade.

»Vi skal alle udtale os om udlændingepolitik. Det er et vigtigt politikområde. Og det er vigtigt, at vælgerne ved, hvor de har Venstre der, fordi det er noget, der betyder meget.

»Det er vigtigt, at området bliver håndteret rigtigt«, siger Jan E. Jørgensen.

Han er fremover kommunalordfører, EU-ordfører samt offentlighedsordfører for Venstre.

Mads Fuglede overtager ordførerskabet om indfødsret. Han bliver desuden udlændinge- og integrationsordfører på bekostning af Marcus Knuth. Dermed er udlændinge- og indfødsretsområdet samlet under samme person.

Venstres gruppeformand, Karen Ellemann, udtaler, at Fuglede står for præcist den samme linje som Knuth. Og Knuth har hidtil stået skulder ved skulder med udlændinge- og integrationsordfører Inger Støjberg (V).

Det samme kan ikke siges om Jan E. Jørgensen. Han har som indfødsretsordfører markeret sig som kritiker af partilinjen. Senest af kravet om, at man skal give hånd for at kunne få dansk statsborgerskab.

Rokaden kommer kort før, at Jan E. Jørgensen udgiver en bog med titlen 'En ægte liberal'.

Den udkommer 23. oktober, og ifølge Jyllands-Posten, der har set en foromtale fra forlaget Momenta, genopliver bogen en række indre stridspunkter i Venstre.

Blandt andet efterlyser Jan E. Jørgensen ifølge Jyllands-Posten en retning for Danmark, 'som er rodfæstet i det oprindelige Venstre'.

Men rokaden har intet med indholdet i bogen at gøre, fastslår Ellemann. Jan E. Jørgensen udtaler, at han »ikke kan forestille sig, at bogen har noget med sagen at gøre«.

»Jeg er lidt ked af, at den er blevet brandet som en udlændingebog. Jeg ser bogen som et liberalt manifest, hvor vi kommer ind på en række forskellige områder«, siger han.

Jan E. Jørgensen vil hverken kalde rokaden for en decideret straf, degradering eller forfremmelse.

Ellemann har også udtalt, at hun regner med, at Jan E. Jørgensen er en loyal partisoldat fremover, og at han i øvrigt er enig i beslutningen om rokaden.

» Jeg har altid været loyal, og det vil jeg blive ved med at være«, siger Jan E. Jørgensen, og han tilføjer omkring begrebet 'partisoldat:

-»Vi er et politisk parti. Vi er ikke en hærenhed, hvor det er den med flest stjerner på skulderen, som bestemmer det hele. Tingene foregår i en åben debat, hvor vi alle har ét mandat i ryggen«, siger han.

Rokaden kommer med under et år til næste folketingsvalg. Her forventes udlændingepolitikken igen at fylde en del.

/ritzau/

