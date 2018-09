Radikale Venstre vil af med filtre på cigaretter Cigaretfiltre har ikke nogen sundhedsmæssig effekt. Derfor kan de lige så godt forbydes, mener Radikale Venstre.

Cigaretskod er den type af affald, man oftest støder på i gadebilledet og i naturen. Det problem vil Radikale Venstre gerne af med. Det vil de gøre ved at samle opbakning i Folketinget til et forbud mod cigaretfiltre.

»Der er et miljøproblem, et affaldsproblem og et sundhedsproblem, som gør, at vi synes, at vi skal af med de filtre«, siger Ida Auken (R).

Problemet for miljøet er, at cigaretfiltrene er lavet af et plastiklignende materiale, cellulose acetat, som ifølge miljøorganisationen Plastic Change både er skidt for miljøet og kan have fysiske og kemiske effekter på dyr, hvis det ryger ud i havene.

Tidligere på ugen forklarede projektchef for forebyggelse ved Kræftens Bekæmpelse Niels Them Kjær til Politiken, at filtrene ikke har en sundhedsmæssig effekt.

»Da jeg hørte, at filtrene ikke har nogen sundhedseffekt, blev jeg meget overrasket. Og jeg tror, at der er mange, som ikke ved det. Det giver en falsk tryghed. Når filtrene ikke har en sundhedseffekt. Så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle komme af med dem«, siger Ida Auken.

Ida Auken, miljøordfører

Hun er ikke stålsat om, at et forbud er den rigtige løsning. Hvis branchen selv har forslag til, hvordan man kommer problemet til livs, er miljøordføreren lydhør. Men noget skal gøres, mener Ida Auken.

Forslaget om et forbud er formanden for Sundheds- og Ældreudvalget, Liselott Blixt (DF), ikke fortaler for. Hun ser hellere, at tobaksindustrien laver filtre, som lettere nedbrydes i naturen.

»Så længe cigaretter ikke er forbudt og stadig kan købes, så skal vi ikke genere rygerne mere«, siger Liselott Blixt.

Også hos Socialdemokratiet betragter sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen et decideret forbud som et hårdt skridt at tage.

»Vi synes, det er lige lovligt hårdt at fjerne filtrene. Vi synes til gengæld, at det vil være på sin plads at stille krav til tobaksproducenterne om at lave filtre af letnedbrydeligt materiale«, siger Flemming Møller Mortensen.

British American Tobacco (BAT), der står bag mærkerne Kings og Prince, skriver i en mail til Politiken, at forskning i bæredygtige filtre er et fokuspunkt.

»Vi samarbejder med vores leverandører for at afprøve en række nye miljøfiltre, som kan nedbrydes hurtigere og som kan bidrage til at begrænse miljøpåvirkningen«, skriver Alexander Barming, kommunikationsansvarlig for BAT.

Modsat Kræftens Bekæmpelses vurdering af filtrenes sundhedseffekt, skriver BAT, at filteret reducerer de stoffer, man udsættes for som ryger.

»Filtre er en vigtig del af cigaretdesignet, da de filtrerer og reducerer antallet af giftige stoffer, der indhaleres af forbrugerne og sikrer, at cigaretterne ikke overstiger det maksimale indhold af tjære, nikotin og kulilte, der er fastsat i EU's tobaksvaredirektiv«, skriver Alexander Barming.