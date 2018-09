Anden halvleg: Derfor er det okay at løbe på en kirkegård

FOR ABONNENTER

Normalt er jeg lidt blufærdig med at løbe et sted, hvor der kommer folk i sorg. Ligesom jeg også synes, det er sært, når folk på Assistens Kirkegård kører rundt med kæresten i kassecykel, holder picnic og smører hinanden ind i solcreme. Eller når der er festivaltoiletter på Bispebjerg Kirkegård, så alle kan se kirsebærblomsterne uden at stå og trippe imens.