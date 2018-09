Vennen: Hvem kan tåle at få så mange tæsk som Peter Gøtzsche? Vedholdende, stædig, på grænsen til det uforsonlige. Læge og biolog Peter Gøtzsche er igen gået i krig.

Topforskeren Peter Gøtzsche blev tidligere på ugen smidt ud af The Cochrane Collaboration, et internationalt netværk af forskere, der med kritiske øjne gennemgår medicinsk litteratur fra hele verden for at vurdere effekten af forskellige former for behandling.