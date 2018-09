Ugens skilsmisser: Tykhuder finder altid en udvej, når de går i parterapi

Jordskælvet i Jylland dannede optakt til en rystende uge, hvor mange hjerter blev knust, og hvor der blev trampet godt rundt i ting, man måske ikke skulle have trådt i. Eller i hvert fald diskret have prøvet at fået af skoen, inden man gik ind i stuen.

Sagt i ugen

Psykolog Svend Brinkmannom undersøgelse fra BT og Yougov, der viser, at 27 procent af danskerne ønsker, at troende muslimer ikke skal kunne opnå statsborgerskab: »Det må betyde, at hver fjerde dansker er imod Grundlovens paragraffer om religionsfrihed. Det er godt nok ekstremt. Det burde vel snarere være folk, der er imod Grundloven, som skulle afskæres fra statsborgerskab?«.

(Twitter)

Øjenvidne til jordskælvet, der ramte Jylland med 3,4 på richterskalaen i søndags.

»Jeg mærkede, at gulvet begyndte at ryste, og huset knagede. Og så kom lyden. Det lød som om, der kørte en bulldozer ude på vejen, der skrabede asfalten op«.

(Dagbladet Holstebro Struer)

Claude Juncker, kommissionsformand ved sin sidste State of the Union-tale.

»Lad os sige ja til patriotisme, som ikke er vendt mod andre. Lad os sige nej til overdreven nationalisme, som forkaster og foragter andre, ødelægger og leder efter syndebukke i stedet for løsninger, der muliggør et bedre samliv«.

(Tænketanken Europa)

Pia Røn, studievært på Ugens Gæst, P1, på Twitter mandag aften, da medarbejderne stadig intet havde fået at vide om DR’s fyringsplaner: »Hej @MariaRorbyeRonn og @lassebastkjaer (generaldirektør og kommunikationschef, red.). Vi er et par medarbejdere, der ser @tv2newsdk @jesper_vh og læser @politiken – er der noget, I vil dele med os?

(Twitter)

Tidligere pornostjerneStormy Danielsskriver i sin nye bog ’Full Discloure’, Den nøgne sandhed om sit møde med Donald Trump: »Han ved, han har en usædvanlig penis. Den har et enormt svampehoved. Som en paddehat. Jeg lå der, irriteret over at blive bollet af en fyr med kønsbehåring som Den Afskyelige Snemand og en pik som svampen i Mario Kart. Det har muligvis været det mindst imponerende samleje, jeg nogensinde har haft, men han delte tydeligvis ikke den opfattelse«.

(The Guardian)

Pandaerne i Edinburgh Zoo, venligst udlånt af Kina, har efter 7 år i Skotland stadig ikke haft held til at formere sig. Det har nu medført et forbud blandt dyrepasserne mod veste i pangfarver og larmende bladblæsere. The Royal Zoological Society of Scotland oplyser: »Dyr kan være følsomme overfor støj, vibrationer og alt, hvad der er ekstraordinært visuelt som for eksempel neonfarvede sikkerhedsveste«. (The Sunday Times Magazine)

En Emmy for bedste birolle gik natten til tirsdag til Peter Dinklage, der spiller Nicolai Coster-Waldaus lillebror Tyrion Lannister i ’Game of Thrones’. Coster-Waldau var selv nomineret, men måtte nøjes med brormands hyldest: »En tak skal også lyde til min bror fra en anden mor. Jeg deler denne pris med dig. Du er min smukkeste bror«.

(DR)

De jyske rystelser søndag var godt nok kun til 3,4 på richterskalaen, hvilket cirka svarer til det bump, det giver i opvaskemaskinen, når man lukker lågen uden pænt at holde igen, men det fik alligevel weekendvagten på Dagbladet Holstebro-Struer i ’breaking’, skriver BT.

Nyheden blev illustreret med et arkivfoto fra jordskælvet på Haiti i 2010, der kostede 150.000 mennesker livet. Her ligger murbrokker i bunker, og bygninger står tilbage som afpillede og svajende ruiner i det, som mange læsere hurtigt kunne afkode ikke var gågaden i Struer på lang lørdag.

På Facebook svarede redaktionen:

»Det er ikke et udtryk for hverken fake news eller et ønske om at overdrive nyheden. Vi skriver meget klart i teksten og billedteksten, at det er mindre rystelser, og at vi i Danmark i modsætning til blandt andet Bali ikke er forvænt med jordskælv. Af samme årsag har vi heller ikke i vores billedarkiv fotos af små skælv i Midt- og Vestjylland. Havde vi haft det, havde det naturligvis været førstevalget. Vi opfordrer derfor til, at man læser, det vi skriver og ikke tillægger os motiver, som vi ikke har«.

Som mediearbejder kan man jo kun tilslutte sig ideen om, at folk fremover gør sig lidt mere umage med at læse indenad, men jeg synes måske alligevel, Dagbladets tone er unødig barsk.

Hvis det, jeg hører redaktøren sige, er, at læserne selv er nogle paphoveder, så kan det give samlivsproblemer på sigt.

I et parforhold kan en lidt kluntet undskyldning opleves mere sårende end selve det, der var problemet til at begynde med.

Tykhuder på badetur

Nu vi taler om at trampe rundt i ting, så blev det også ugen, hvor vi sagde farvel til Lara, Djungla og Jenny, de tre elefanter i Cirkus Arena, som mandag aften trådte ud af manegen for sidste gang, inden de – med bred opbakning fra Folketinget, for sager med dyr ligger altid de folkevalgte på sinde – sikkert skal tilbringe deres otium i Knuthenborg Dyrepark.

Tykhuderne blev danmarksberømte i sommeren 2015, hvor de under en badetur ved Karrebæksminde gik amok på en bil og forskrækkede en kørestolsbruger, men nu falder straffen så – temapark på livstid.

Lige så let og elefant gik det for sig ved onsdagens pressemøde i Danske Bank, hvor ugens celebre powercouple, bankdirektør Thomas F. Borgen og bestyrelsesformanden Ole Andersen, stillede op til fremvisning af beskidt vasketøj, mens pressen, inklusive Wall Street Journal, New York Times og Bloomberg, sad klar til et snif fra storfinansens dunkle boudoir.

Det hele begyndte ellers så fint med livet i overhalingsbanen. Et baltisk eventyr med belugakaviar på morgenægget, og hvor indtægterne fra Tallinn i de gode år ifølge Ritzau udgjorde over 10 procent af, hvad Danmarks største bank i øvrigt tjente. Sikkert en del mere lukrativt end for eksempel filialen i Struer.

Thomas og Ole lagde nu ikke meget i det. De nød hinanden, verden og deres nye expat-venner. Udenlandske banker og finanstilsynet i begge lande vrængede dog på næsen ad den ekstravagante indtjening fra Estland, men det glade par mente, at det nok bare var slet skjult misundelse.

Indtil der pludselig kom en mislyd i forholdet. En fløjtetone, der var svær at få ud. Men her var det så, at deres parforhold viste sin styrke. Hvis man virkelig elsker hinanden, måske lige så højt som man elsker penge, så finder man en vej. Også selv om den vej, der viser sig, ender med at være en udvej.

I onsdags stod parterapeuten fra Bruun & Gejle klar til den bodeling, der skulle demonstrere for hele verden, at retfærdighed er noget, vi køber.

Administrerende bankdirektør Thomas Borgen kan under sessionen godt se det rimelige i, at han og Ole fremover skal have hvert deres soveværelse.

Men han får selvfølgelig lov at beholde bilen og huset. Mens bestyrelsesformanden Ole Andersen forklarer, at han ofrer sig og bliver – om ikke for børnenes skyld, så dog for at gøre alt det her færdigt. Vi er vel voksne mennesker.

For sådan er det jo med et forhold. Meget skal klikkes, intet er let. Og allerbedst er det, hvis ingen taber ansigt. Og ingen tabte noget som helst i onsdags.

Som en forundret Magnus Barsøe fra Finans.dk twittede bagefter:

»Hurtige konklusioner: Hvidvask formentlig på 745 mia. kr. Danske Bank blev advaret i 2007 (!). Direktør Thomas Borgen går selv og får guldrandet exitpakke. Danske Banks egne advokater frikender – højst overraskende (!) – hele bankens ledelse og bestyrelse«.

Men her glemmer han dog, at Danske Bank har besluttet at give det, de anser for at være deres uretmæssige fortjeneste ved hvidvask i Estland, nemlig 1,5 milliarder kroner, til et godt formål, bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet.

Hvilket vel svarer til, at pædofile mod straffrihed tilbyder at betale driften af et børnehjem.

Netflix-skilsmissen

Men ugens helt store brag af en skilsmisse er selvfølgelig DR’s smertefulde farvel til folket.

Det handler om omkring 400 fyringer efter et medieforlig, massive besparelser og en public service-kontrakt, der de facto betyder en skilsmisse fra den brede folkelighed, der ellers har været statsradiofoniens styrke.