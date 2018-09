Ugens skilsmisser: Tykhuder finder altid en udvej, når de går i parterapi

Sagt i ugen





Psykolog Svend Brinkmannom undersøgelse fra BT og Yougov, der viser, at 27 procent af danskerne ønsker, at troende muslimer ikke skal kunne opnå statsborgerskab:

»Det må betyde, at hver fjerde dansker er imod Grundlovens paragraffer om religionsfrihed. Det er godt nok ekstremt. Det burde vel snarere være folk, der er imod Grundloven, som skulle afskæres fra statsborgerskab?«.



(Twitter)





Øjenvidne til jordskælvet, der ramte Jylland med 3,4 på richterskalaen i søndags.



»Jeg mærkede, at gulvet begyndte at ryste, og huset knagede. Og så kom lyden. Det lød som om, der kørte en bulldozer ude på vejen, der skrabede asfalten op«.



(Dagbladet Holstebro Struer)





Claude Juncker, kommissionsformand ved sin sidste State of the Union-tale.



»Lad os sige ja til patriotisme, som ikke er vendt mod andre. Lad os sige nej til overdreven nationalisme, som forkaster og foragter andre, ødelægger og leder efter syndebukke i stedet for løsninger, der muliggør et bedre samliv«.



(Tænketanken Europa)





Pia Røn, studievært på Ugens Gæst, P1, på Twitter mandag aften, da medarbejderne stadig intet havde fået at vide om DR’s fyringsplaner:

»Hej @MariaRorbyeRonn og @lassebastkjaer (generaldirektør og kommunikationschef, red.). Vi er et par medarbejdere, der ser @tv2newsdk @jesper_vh og læser @politiken – er der noget, I vil dele med os?



(Twitter)





Tidligere pornostjerneStormy Danielsskriver i sin nye bog ’Full Discloure’, Den nøgne sandhed om sit møde med Donald Trump:

»Han ved, han har en usædvanlig penis. Den har et enormt svampehoved. Som en paddehat. Jeg lå der, irriteret over at blive bollet af en fyr med kønsbehåring som Den Afskyelige Snemand og en pik som svampen i Mario Kart. Det har muligvis været det mindst imponerende samleje, jeg nogensinde har haft, men han delte tydeligvis ikke den opfattelse«.



(The Guardian)





Pandaerne i Edinburgh Zoo, venligst udlånt af Kina, har efter 7 år i Skotland stadig ikke haft held til at formere sig. Det har nu medført et forbud blandt dyrepasserne mod veste i pangfarver og larmende bladblæsere. The Royal Zoological Society of Scotland oplyser:

»Dyr kan være følsomme overfor støj, vibrationer og alt, hvad der er ekstraordinært visuelt som for eksempel neonfarvede sikkerhedsveste«.

(The Sunday Times Magazine)





En Emmy for bedste birolle gik natten til tirsdag til Peter Dinklage, der spiller Nicolai Coster-Waldaus lillebror Tyrion Lannister i ’Game of Thrones’. Coster-Waldau var selv nomineret, men måtte nøjes med brormands hyldest:

»En tak skal også lyde til min bror fra en anden mor. Jeg deler denne pris med dig. Du er min smukkeste bror«.



(DR)





