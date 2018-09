Enhedslisten: Ja, Københavns udsatte er virkelig under pres. Men vi var nødt til at holde vores valgløfte om Fælleden Enhedslisten markerede modstand mod byggeri på Amager Fælled ved at gå fra budgetforhandlingerne i København – og afskar sig fra at stå vagt om de udsatte. Det får partiet hug for.

Enhedslisten afviste at bygge én eneste bolig på Amager Fælled, og røg dermed ud af budgetforhandlingerne for næste år. Men fik I noget ud af det? Byggeriet kommer med eller uden jer, til gengæld var I der ikke til at forsvare de mest udsatte mod forringelser?

»Jeg synes altid, at man skal overholde valgløfter, og vi havde klart lovet ikke at medvirke til, at der bygges på Amager Fælled. Det er som udgangspunkt et godt princip at holde, hvad man lover«.

I får mange tæsk fra andre partier for at have solgt de udsatte til fordel for lidt viber og lærker på en byggegrund på Amager Fælled, hvor der i forvejen er vandrehjem, og hvor der ellers skulle være campingplads?



»Det er mærkeligt, at de andre partier sætter det op som en modsætning: Om man er grøn eller går ind for bedre kernevelfærd. Nu er resultatet, at der ikke er sket noget positivt på nogen af fronterne: En del af Amager Fælled bliver bebygget og indsatsen til de udsatte bliver dårligere. Jeg synes ikke kampen skal stå mellem de to«.

I blev væk i protest mod en beslutning om byggeri på Amager Fælled, som I ikke kunne gøre noget ved alligevel. Det var allerede besluttet at flytte byggeriet væk fra det område, strandengen, hvor I svor at der aldrig måtte bygges. Ved at blive ved forhandlingsbordet kunne I have reddet en masse sociale projekter for byens mest udsatte?

»Jeg kunne da også ønske mig at lave socialpolitik sammen med hele venstrefløjen«.

Jamen I var jo ikke i lokalet til at gøre netop det?

»Nej, for de andre på den røde side valgte at gå sammen med partierne til højre om at bygge på fælleden. Ved at tage det valg vidste de, at så var vi ikke med mere. Det var deres beslutning«.

Man kan også sige, at det var jer, der valgte at blive væk og lade de svage i stikken?

»De andre partier vidste godt, at vi skulle holde vores valgløfte om Amager Fælled. Det er de andre partier, der har sat en modsætning op mellem grønt og velfærd. Det dilemma ser vi ikke. Men det er ærgerligt, at vi ikke kunne holde sammen«.



Så man kan kort sagt sige, at i valget mellem at kæmpe for narkomaner eller sjældne planter, valgte I planterne?



»Ja, det er rigtigt nok, at det er sat sådan op af andre. Det grønne eller det sociale, men vi gik til valg på begge dele, fordi vi prioriterer begge dele. Andre vælger at sætte det op som et dilemma«.

Jeg kunne sige, at I havde valget mellem at undgå snavsede fingre ved at sige nej til huse på fælleden, hvor der alligevel ikke var meget at stille op – og det valgte I – eller at indgå kompromis om det og samtidig redde flere sociale projekter?

»Nu sagde vi jo, inden vi forlod budgetforhandlingerne, at man kunne finde helt andre løsninger end at bygge på Amager Fælled overhovedet. Der er mange alternative byggegrunde i København – eller man kunne forlænge metrogælden (pengene fra byggeriet skal indbringe 1,3 milliarder til metroen fortsatte udbygning København, red.). Vi ville også have en normal planproces, hvor man i stedet for at bestemme, at der skal bygges dér og dér, indleder en dialog med borgerne, inden beslutningerne tages. Men vi kan altså ikke gå på kompromis med vores valgløfter og måtte derfor gå. Og så er det bare uheldigt, at vi er det eneste parti, der har gjort det til en mærkesag at undgå, at social projekter for samfundets udsatte løber ud og ikke bliver forlænget«.