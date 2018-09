Historisk retssag mod tidligere PET-chef: Staten mod Scharf – resten er tavshed I næste uge begynder en straffesag uden fortilfælde, når den tidligere efterretningschef Jakob Scharf står tiltalt i Københavns Byret for at brudt sin tavshedspligt i bogen ’Syv år for PET’. Han risikerer op til 2 år fængsel i en sag, der ikke er set før i den vestlige verden.

Første gang, jeg hørte om Jakob Scharfs bogplaner, var en forårsdag i 2014. Den detroniserede chef for Politiets Efterretningstjeneste sad på en fortovscafe på Dag Hammerskjölds Alle og pulsede løs på sine filterløse Kings. Så fortalte han om henvendelsen fra forlaget People’s Press, der havde spurgt, om han ville medvirke i en bog om sine år som leder af landets interne sikkerhedstjeneste.

Blå bog Jakob Scharf Født 1966. Uddannet jurist i 1990 og ansat samme år som fuldmægtig i Justitsministeriet. Siden ministersekretær og juridisk rådgiver i Statsministeriet og Bruxelles. Har desuden arbejdet som politimester i Rigspolitiet. Udnævnt til chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) i 2007, hvor han var leder indtil 2013 og røg ud efter sammenstød med medarbejdergrupper i PET og nogle omstridte politiske sager. I dag står han i spidsen for det private sikkerhedsfirma Certa. Bor sammen med Anette, der er tandlæge. Parret har ingen børn. Vis mere

Det er langt fra første gang i historien, at gamle spionchefer og tidligere efterretningsfolk skriver erindringer. I USA hører det nærmest til reglen, at ærekære og ambitiøse mennesker fra den hemmelige verden giver deres version af, hvor stor betydning de spillede for verdens sikkerhed. De får tilmed lov til det af deres tidligere arbejdsgivere, hvilket den tidligere FBI-direktør James Comeys selvbiografi ’A Higher Loyalty’ er det seneste eksempel på.

Også herhjemme har flere forhenværende PET-chefer og medarbejdere fra spionvæsenet Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) forsøgt sig som forfattere uden at vække større opsigt.

Derfor havde jeg min tvivl om, hvor bred folkelig appel en udgivelse om Jakob Scharfs tid som øverste chef for sikkerhedstjenesten ville have. Også selv om den omhandlede en skelsættende periode i danmarkshistorien fra 2007 til 2013, da Jyllands-Postens muhammedtegninger gjorde vores lille land til et internationalt terrormål.

Men det kan man rolig fastslå, at bogen ’Syv år for PET’ skrevet af Politiken-journalisten Morten Skjoldager har haft, siden den under højdramatiske omstændigheder udkom for knap to år siden efter fogedforbud og indtil flere efterfølgende politianmeldelser.

I skrivende stund har bogen solgt rundt regnet 32.000 eksemplarer, og mon ikke der bliver langet nogle flere bøger over disken, når Jakob Scharf i den kommende uge sidder på anklagebænken i retssal 41 i Københavns Byret?

Den tidligere PET-chef er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt under skærpende omstændigheder ved at medvirke i bogen og risikerer op til 2 år fængsel, hvis han bliver dømt.

I 28 konkrete tilfælde mener anklagemyndigheden at kunne bevise, at Jakob Scharf har skadet forholdet til fremmede efterretningstjenester, bragt vidner i fare, sladret om hemmelige arbejdsmetoder og truet statens sikkerhed ved at lade sig citere i ’Syv år for PET’.

Selv afviser Jakob Scharf kategorisk at have talt over sig og siger, at han alene udtaler sig om i forvejen kendte sager og et vigtig stykke samtidshistorie. Eller som han udtrykte det her i avisen i oktober 2016, da sagen detonerede, og Politiken valgte at bryde fogedforbuddet ved at optrykke hele bogen som særtillæg:

»Jeg synes, at man skal have en lille smule tillid til, at jeg som tidligere PET-chef godt kan vurdere, hvad der er til fare for rigets sikkerhed«.

Den vurdering er toppen af justitsvæsenet imidlertid meget uenig i, og derfor kan Jakob Scharf nu se frem til at tilbringe de næste par måneder i Københavns Byret ved en retssag uden sidestykke.

Fortroligheden er påkrævet for ikke at afsløre PET’s og PET’s samarbejdspartneres arbejdsmetoder, kapacitet, konkrete operationer og kilder PET i en mail til Politiken

Umiddelbart kan PET’s tidligere operative chef Hans Jørgen Bonnichsen ikke komme i tanke om en eneste sag i den vestlige verden, hvor den øverste efterretningsleder er tiltalt for tavshedsbrud og risikerer fængsel.

»Det her er historieskrivning. Intet mindre. Der står rigtig meget på spil for begge parter«, siger Hans Jørgen Bonnichsen, der selv har skrevet bøger om sit liv i den hemmelige verden, men uden at blive trukket i retten.

Men hvordan kom det så vidt i en sag, der også har ført til sigtelser mod en række danske medier herunder Politiken?

Operation åbenhed

Under den kolde krig var Politiets Efterretningstjeneste en fuldkommen lukket myndighed, der så godt som aldrig meddelte sig til omverdenen.

Dengang var kontraspionage hovedopgaven for det langt mindre PET, der brugte sine vågne timer på at overvåge Warszawapagtens aktiviteter på dansk grund.

Men efter terrorangrebet den 11. september 2001 mod USA ændrede truslen karakter, og PET-ledelsen åbnede sig gradvist mere mod offentligheden og begyndte at ansætte kommunikationsmedarbejdere, stille op til interview, holde pressebriefinger og udgive årsberetninger på hjemmesiden.

Udviklingen fortsatte, da Jakob Scharf som 40-årig tidligere embedsmand i Justitsministeriet blev udnævnt til chef for PET. Kun få måneder efter hans tiltrædelse i 2007 holdt tjenesten historiens første pressemøde i hovedkvarteret i Søborg, hvor han redegjorde for anholdelserne i ’Glasvejssagen’ med danske forbindelser til al-Qaeda-netværket.

I årene efter stillede den alt andet end pressesky PET-chef op i medierne og ved konferencer, hvor han udmærkede sig ved at kunne tale i timevis; ofte uden at røbe ret meget, hvis man spørger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Erslev Andersen.

»Jakob Scharf elskede at være i mediernes søgelys. Men hvis man lyttede rigtig efter, sagde han i virkeligheden forsvindende lidt. Når kom til stykket, var PET uvillige til offentliggøre tal om for eksempel telefonaflytninger. Der var meget show og det, man kunne kalde for kontrolleret åbenhed«, siger han.

Fra politisk side blev der lagt stor vægt på, at PET indviede offentligheden i så mange oplysninger som muligt i takt med, at terrortruslen mod Danmark voksede omtrent så dramatisk som antallet af medarbejderne og bevillingerne til sikkerhedstjenesten.

Sagen kort Tavshedsbrud Efter straffelovens paragraf 152 risikerer man under skærpende omstændigheder op til to års fængsel, hvis man »virker eller har virket i offentlig tjeneste« og »uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger«.Tidligere PET-chef Jakob Scharf er tiltalt for at have overtrådt loven 28 gange i bogen ’Syv år for PET’. Ifølge anklagemyndigheden har han skadet statens sikkerhed og forholdet til fremmede tjenester, afsløret PET’s arbejdsmetoder og bragt vidner i fare.

I november 2010 kvitterede Folketingets særlige udvalg for efterretningstjenesterne for »PET's forskellige rosværdige initiativer for øget åbenhed«, som der stod i en beretning. Selvfølgelig skal tjenesten beskytte sine kilder, arbejdsmetoder og samarbejdspartnere. Men det er af »afgørende betydning for tilliden til efterretningstjenesten, at der udvises så stor åbenhed som overhovedet muligt«, konstaterede folketingsudvalget.

Hvad udad vindes

Mens Jakob Scharf og PET høstede stor anerkendelse udadtil for at forhindre terrorangreb efter især genoptrykningen i 2008 af muhammedtegningerne, voksede utilfredsheden indadtil med den daværende PET-chefs ledelsesstil. Han lagde sig ud med indflydelsesrige medarbejdergrupper som tjenestens livvagter.

Flertallet af ansatte i Søborg anerkendte, at Jakob Scharf var en knivskarp jurist med politisk næse og store evner for at kommunikere og skabe kontakter med fremmede efterretningstjenester. Men i en kritisk konsulentrapport blev han også fremstillet som en uforudsigelig og selvbevidst type med stærk trang til at få det sidste ord.

»PET-chefen taler meget og ofte så lang tid, at han mister lederes og medarbejderes forståelse og tilslutning til det, han taler om«, tilkendegav medarbejdere i en rapport om massive samarbejdsproblemer.

Ifølge konsulentrapporten opdelte Jakob Scharf og hans to nærmeste chefer medarbejderne i to grupper: »Kan chefen lide dig, er du inde, og er du ude, er det forbundet med negative konsekvenser«.

I løbet af 2013 begyndte nogen i PET at lække klassificerede oplysninger til Ekstra Bladet, hvilket førte til en lang række artikler om ’Den syge tjeneste’ og en magtfuldkommen leder, der spredte frygt, overnattede på dyre hoteller og tog på damerne til julefrokosterne.

Sagen kulminerede sidst i 2013, da Ekstra Bladet skrev om et aflyst folketingsbesøg på Christiania og på sin forside konstaterede, at »PET-folk anklager Jakob Scharf: Krævede ulovlig spionage mod Pia K«.

Kort efter var ikke blot PET-chefen fortid. Med sig i faldet trak han også Socialdemokratiets daværende justitsminister Morten Bødskov (S), dennes departementschef og en afdelingschef i Justitsministeriet.

Dermed sluttede Jakob Scharfs årelange opstigning gennem justitsvæsenets rækker, der har ført andre tidligere PET-chefer videre op ad stigen til stillinger som departementschefer, politidirektører og rigsadvokater.

I stedet forlod han i 2014 det offentlige og grundlagde den private sikkerhedsvirksomhed Certa, mens han lod sig interviewe til det, der skulle blive til bogen ’Syv år for PET’.

Kulturrevolution

Tidslinje



9. oktober 2016 Politiken udgiver hele bogen i et særtillæg. 11. oktober 2016Byretten ophæver efter anmodning fra PET det midlertidige forbud mod offentliggørelse af bogens indhold, da det nu er formålsløst. Samme dag melder PET Jakob Scharf til politiet for brud på tavshedspligten. 18. oktober 2016 JP/Politikens Hus oplyser, at kendelsen om forbuddet mod offentliggørelse kæres til Østre Landsret. Selv om forbuddet er ophævet, vil mediehuset have landsrettens vurdering af grundlaget for et forbud. 11. november 2016 PET vælger at pege på en række konkrete passager i bogen, som efter tjenestens opfattelse er problematiske i forhold til tavshedspligten. 9. december 2016 Østre Landsret stadfæster byrettens kendelse om et midlertidigt forbud mod offentliggørelse af bogen rettet mod bl.a. JP/Politikens Hus. Bladhuset får efterfølgende tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret. 3. februar 2017 PET lægger sag an mod JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen. Kravet mod sidstnævnte er en straf på fire måneders fængsel. Bladhuset afkræves en bøde på 15 millioner kroner. 2. november 2017 Højesteret afsiger kendelse vedrørende forbuddet. Det er alene spørgsmålet om, hvorvidt forbuddet burde have været rettet mod den ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, frem for selskabet JP/Politikens Hus, som er til diskussion. Højesteret blåstempler forbuddet, men siger samtidig i sin kendelsen, at et lignende forbud i fremtiden bør rettes mod den ansvarshavende redaktør. 7. marts 2018 Københavns Politi oplyser, at der er rejst sigtelse mod Jakob Scharf for videregivelse af fortrolige oplysninger. 12. marts 2018 Anklagemyndigheden rejser tiltale med krav om fængselsstraf mod Jakob Scharf for under særligt skærpende omstændigheder at have videregivet fortrolige oplysninger, blandt andet oplysninger af væsentlig betydning for statens sikkerhed. Jakob Scharf nægter sig skyldig. 27. marts 2018 Anklageskriftet mod Jakob Scharf frigives. Heri fremgår det, at anklagemyndigheden mener, at den tidligere PET-chef har røbet fortrolige oplysninger 28 gange i bogen. 7. august 2018Politiet vælger også at sigte Politikens og Ekstra Bladets chefredaktører, Christian Jensen og Poul Madsen for at have »skaffet sig, udnyttet og viderebragt fortrolige oplysninger« fra bogen. Også bogens forfatter, journalist Morten Skjoldager, bliver sigtet i sagen. Senere viser det sig, at også Radio24syvs administrerende direktør, Jørgen Ramskov, og nyhedschefen Simon Andersens navne figurerer i rækken af sigtede, ligesom indehaveren af William Dams Boghandel i Rønne på Bornholm, Peter Povlsen. Tilsyneladende er også en tidligere indehaver af Bog & Idé’s filial i Frederiksberg Centret sigtet i sagen. 26. september 2018 Straffesagen mod Jakob Scharf begynder i Københavns Byret.

Kilder: Ritzau m.fl. Research: Politikens Bibliotek og Research

Vis mere

I dag er flere af Jakob Scharfs gamle kolleger skuffede over, at han brød en uskreven og sin egen nedfældede regel fra 2013 om at spørge om lov først, inden man som PET-ansat medvirkede i bøger, artikler og foredrag.

Som chef var han således stærkt irriteret, når folk som Hans Jørgen Bonnichsen og en anden tidligere PET-chef, Ole Stig Andersen, udtalte sig om efterretningssager og udgav bøger. Men Scharf gjorde aldrig mere ved det.

Kilderne har svært ved at frigøre sig fra tanken om, at Jakob Scharf ud over at skildre et vigtigt stykke danmarkshistorie også har ønsket at give sin version af, hvorfor han røg ud af sikkerhedstjenesten og sin udlægning af sagerne om DF’s Pia Kjærsgaard og socialdemokraten Henrik Sass Larsens rockerforbindelser i Køge.

Jakob Scharfs venner kalder ham for et usædvanlig lyst hoved og et festligt bekendtskab, men også for fræk og »sin egen værste fjende«. Hvorfor kunne han ikke i det mindste have forelagt sine citater for PET, før bogen udkom, siger de under forudsætning af anonymitet.

Selv har Jakob Scharf skrevet til sin tidligere arbejdsgiver, at han har været meget »påpasselig« med ikke at videregive tavshedsbelagte oplysninger. På den baggrund var det »unødvendigt at indhente PET’s forudgående vurdering«, der sandsynligvis havde varet adskillige år og var resulteret i et hav af sorte overstregninger.

Det er åbent spørgsmål, om der var kommet et fogedforbud og en straffesag ud af ’Syv år for PET’, hvis ikke der var sket en kulturrevolution i Justitsministeriet, og alle de centrale embedsmænd var blevet skiftet ud.

Indtil for nogle år siden ville topembedsmændene under ledelse af daværende departementschef Michael Lunn formentlig have forsøgt at overbevise ministeren om, at Scharf-bogen burde ties ihjel i stedet at give den maksimal eksponering og henlede terrorister og fjendtlige magters opmærksomhed på udgivelsen.

Men da ’Syv år for PET’ udkom i oktober 2016, var justitsminister Søren Pind (V) anklagemyndighedens øverste politiske chef, og samtidig havde ministeriet fået ny øverste embedsmand i skikkelse af departementschefen Barbara Bertelsen, der er kendt for sin politiske lydhørhed.

»Højt betroede medarbejdere i PET har et særligt ansvar for at passe på de oplysninger, de får igennem deres arbejde. Hvis sådanne oplysninger falder i de forkerte hænder, kan det skade PET’s arbejde«, udtalte Søren Pind, da der i 2016 blev nedlagt fogedforbud mod bogen i Københavns Byret.