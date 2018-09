Skyderierne fortsætter: Politiet indfører visitationzone i Ishøj

Lørdag aften måtte Københavns Vestegns Politi rykke talstærkt ud til endnu en skudepisode ved en tankstation i Ishøj.

Der er ikke meldinger om sårede.

Episoden har fået politiet til at indføre en visitationszone i dele af Ishøj. Det betyder, at politiet via stikprøver kan visitere personer, undersøge tøj og køretøjer i området, hvor visitationszonen rækker.

Beslutningen blev taget kort før midnat og visitationzonen gælder til d. 21. oktober.

»Borgerne i Ishøj skal kunne føle sig trygge, og de her skyderier skal standes. Derfor er vi talstærkt til stede i aften og de kommende dage - og en visitationszone er et godt værtøj til at gøre det svært for bandefolk at bedrive deres kriminalitet«, siger Kim Christiansensen, politidirektør for Københavns Vestegns Politi, i en pressemeddelelse.

Episoden kan være banderelateret

Sidste lørdag blev to mænd ramt af skud på Ishøj Parkvej. Politiet vurderer, at episoderne kan relateres til en aktuel bandekonflikt i København, efter at en bandegruppering fra Nørrebro er splittet op i nye grupperinger. Grupperingerne har forbindelse til Nørrebro/Nordvest-området og Greve/Hundige-området.

Indtil videre tyder efterforskningen på, at skuddene blev affyret mod en gruppe personer fra en lys Mercedes A180, og at tre skud ramte biler.

Episoden kommer i kølvandet på en lang række skyderier i Københavnsområdet, der menes at have relation til bandemiljøet. Københavns Politi har også indført visitationszoner i dele af Nørrebro og Nordvest.

Københavns Politi oplyser på Twitter, at de har anmodet Rigspolitiet om ekstra forstærkninger til bandeindsatsen på Nørrebro. Det første hold fra landets øvrige politikredse ankommer i dag.

Det er den niende skudepisode i Storkøbenhavn på en uge.