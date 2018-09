Selv meteorologerne tabte kæben: Flammende himmel og to regnbuer over København mandag morgen 'Spektakulært' siger vagthavende på DMI om de farverige skyer, der lagde sig hen over et regnvådt København ved 07-tiden. Og som hurtigt bredte sig over Instagram og Facebook.

