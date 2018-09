Ekspartileder får betinget fængsel for at uddele asylspray

Den tidligere partileder for Danskernes Parti, Daniel Stokholm, er af Retten i Sønderborg idømt 30 dages betinget fængsel i en sag om uddeling af asylspray.

I sagen har tre andre mænd desuden fået bødestraffe. De skal hver især betale 15 dagbøder på 500 kroner.

Det var for præcis to år siden, at de fire mænd fra det indvandrerkritiske parti delte hårsprayer med teksten 'asylspray' ud på gaden i Haderslev til tilfældige forbipasserende.

I en time delte de hårlak ud med de politiske budskaber og fortalte, at partiet mente, at migranter skabte sikkerhedsproblemer i Danmark, og de burde udvises. Desuden ville de have lovliggjort peberspray.

Forinden de gik på gaden, lagde partiet også en video op på nettet med budskabet. Stokholm gik desuden selv på gaden i Thisted fem dage senere og gentog begivenheden.

De fire mænd var alle tiltalt for racisme og for at have brudt våbenloven ved at være i besiddelse af hårlakken med henblik på selvforsvar.

Daniel Stokholm var desuden anklaget for at udbrede propaganda, og det er ifølge anklager Jannie Dahl Nøhr særligt skærpende.

Det står umiddelbart efter dommen ikke klart, om de fire tiltalte er dømt helt efter anklageskriftet eller kan være frifundet i nogle punkter.

De fire mænd har alle erkendt, at de delte hårspray ud, men de har nægtet at have overtrådt loven.

Vil anke dommen

Michael Juul Eriksen, der er forsvarer for Daniel Stokholm, oplyser, at han straks vil anke dommen.

I retten forklarede den tidligere partileder, at partiet netop var meget opmærksomme på ikke at hænge én bestemt gruppe ud.

»Jeg har personligt haft nogle erfaringer med anklagemyndigheden, og jeg er klar over, at man skal formulere sig på en bestemt måde«.

»Man overvejer, hvordan man skal formulere sig, når man skriver politisk materiale, der er systemkritisk«, sagde Daniel Stokholm i retten i sidste uge.

Det var i 2011, at Daniel Stokholm stiftede Danskernes Parti. Det højrenationalistiske parti forsøgte længe at blive opstillingsberettiget til Folketinget, men det formåede ikke at indsamle nok vælgererklæringer.

I juni sidste år meddelte partilederen, at han trak sig, og at han ville fokusere på sin familiære og private situation. Samtidig blev partiet nedlagt.

ritzau