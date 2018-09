Trods anklager om terror: Iran får svært ved at få herboende iranere udleveret Dansk-iranske medlemmer af organisationen ASMLA nægter, at de har medvirket i angreb på Revolutionsgarden. Men selv, hvis de havde, kunne de ikke sendes til Iran.

25 mennesker blev dræbt, da bevæbnede mænd lørdag angreb Revolutionsgardister under en parade i Ahvaz i det sydvestlige Iran.



Kort efter anklagede præstestyret Danmark og Holland for at huse terrorister, som havde støttet angrebet, og krævede støtter af gruppen bag angrebet udleveret.

Men risikoen for tortur og dødsstraf i Iran kommer til at spænde ben for, at Danmark - og for den sags skyld også andre europæiske lande - udleverer personer til de iranske myndigheders varetægt.

Det mener Peter Vedel Hessing, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.

»Det står i Udleveringsloven, at danske myndigheder ikke må udlevere personer, hvis de risikerer tortur eller dødsstraf. Og Iran er et risikabelt land at sende folk hjem til«, siger Peter Vedel Hessing.

De iranske fængsler er berygtede for at være hjemsted for tortur af blandt andet politiske fanger, og landet henretter sine dødsdømte ved at hænge dem fra en kran på en måde, der medfører en langsom, pinefuld død ved kvælning.

Danmark modtager stadig flygtninge fra Iran, som får asyl, fordi de er personligt forfulgt.

Domstole kræver sikkerhed for tiltalte

Ifølge Peter Vedel Hessing viser sagen med danskeren Niels Holck, som Indien ville have udleveret, at de danske domstole tager Udleveringsloven meget alvorligt.

Niels Holck skulle retsforfølges for at smugle våben, som han kastede ned over Vestbengalen i Indien i 1995. En forseelse, som danskeren selv har erkendt. Efter lang tids diplomatisk pres mente Justitsministeriet i 2010, at Holck godt kunne udleveres. Men retten dømte anderledes.

»Østre Landsret endte med at beslutte, at det ikke var godt nok bevist, at Niels Holck var sikker. Retten mente, at der var en risiko for tortur i de indiske fængsler«, siger Peter Vedel Hessing.

Sagen medførte en lang boykot af danske varer fra Indiens side.

Selv om herboende iranere, som måtte medvirke til angreb eller terror i hjemlandet, ikke kan sendes hjem, kan de godt straffes. Det ville for eksempel være strafbart, hvis de havde sendt penge til terrorister.

»Det er ren spekulation, for vi aner ikke, om nogen her har medvirket til noget strafbart. Men har de det, kan man vurdere, hvorvidt de har gjort noget strafbart i en dansk sammenhæng«, siger Peter Vedel Hessing.