Lines ordblindhed blev først opdaget på universitetet Gymnasiet er en bred ungdomsuddannelse, men lærerne mangler ofte viden om handikap som ordblindhed, viser ny undersøgelse. For Line Sort betød det et lavt snit på 5,9.

Cirka halvandet minut. Længere tid tog det ikke. Men det var nok, til at ændre Line Sorts billede af sig selv. Først kom vreden, så tårerne og senere lettelsen.

At min ordblindhed først blev opdaget på universitetet, er et kæmpe svigt Line Sort

Det var en tidlig efterårsdag sidste år. Line var næsten lige begyndt på teologistudiet på Aarhus Universitet.

Efter en forelæsning kaldte underviseren på Line, der var på vej ud af lokalet. Hun ville tale med hende om nogle skriftlige afleveringer, der ikke så alt for gode ud.

»Kunne der være en pointe i at få dig testet for ordblindhed«, spurgte hun Line et stykke inde i samtalen.

Alt faldt pludselig på plads. Erindringerne fra folkeskolen om lærerne, der sagde, hun skulle øve sig mere i at læse.

fakta Et usynligt problem 7 procent af de voksne danskere opfatter sig selv som ordblinde (også kaldet dysleksi). Udenlandske undersøgelser vurderer, at mellem 3 og 7 procent af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor man sætter grænsen for ordblindhed. En ordblind person har ikke vanskeligheder generelt med indlæring, men har vanskeligheder specifikt i forhold til at læse og skrive, og specialundervisning kan komme på tale. Selv mindre læsevanskeligheder kan have betydelig indflydelse på barnets liv i og uden for skolen. Kilde: Ordblinde/Dysleksiforeningen

Gymnasielærerne, der havde vurderet hendes skriftlige arbejde som sjusket, skammen over at være en langsom læser. Selvfølgelig. Hun var ordblind. Tanken havde ikke før faldt hende ind. For ordblinde kan jo slet ikke læse, troede hun.

Da Line Sort kom hjem den eftermiddag, brast hun i gråd. Vreden sitrede i hele kroppen med en kraft, hun aldrig før havde oplevet.

»At min ordblindhed først blev opdaget på universitetet, er et kæmpe svigt. Mit liv kunne have været så meget anderledes, hvis jeg havde fået hjælp noget før. Men hvem skulle jeg rette min vrede mod? Mine undervisere ville mig det bedste, så de bad mig øve mig noget mere. De kunne bare ikke spotte, at jeg var ordblind«, fortæller den 21-årige kvinde.

Gymnasielærere mangler viden

Ifølge gymnasielærerne selv har de brug for mere viden for at kunne undervise elever med forskellige handikap, herunder ordblindhed og talblindhed.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Danske Handicaporganisationer (DH) har lavet blandt 9.471 lærere på landets gymnasiale uddannelser, hvoraf 1.403 har svaret.

De 1.403 respondenter er fordelt ud over hele landet. Halvdelen svarer, at de i høj grad eller nogen grad føler sig rustet til at undervise elever med handikap som ordblindhed, talblindhed, adhd, autisme, synshandikap, psykisk sygdom og epilepsi. Resten gør i mindre eller i ringe grad.

Halvdelen af underviserne svarer også ja til, at de mangler viden om handikap, og ud af dem siger 53 procent, at det gælder viden om ordblindhed og talblindhed.

»Vi kan se, at uddannelsesniveauet for unge med handikap falder. Det er godt, at nogle gymnasier kan rumme elever med handikap, men der er behov for en mere ensartet behandling af de her mennesker, så alle kan få hjælp, uanset hvilket gymnasium de går på«, siger Thorkild Olesen, der er formand for DH.

Gymnasielærerne er udfordret af, at der kommer andre typer elever i gymnasiet end for 20 år siden, forklarer Birgitte Vedersø, der er formand Danske Gymnasier.

»Det betyder, at kravene til lærernes kompetencer og evne til at tackle særlige udfordringer er blevet større«, siger hun og tilføjer:

»Men vores betingelse for at give støtte til de elever bliver ringere, jo færre penge vi får. Lige nu betaler vi 2 procent ekstra om året til omprioriteringsbidrag. Det gør det ikke nemmere at stille hensynet til 2-3 elever over hensynet til alle elever«, siger gymnasieformanden.

Den udmelding er Thorkild Olesen ked af at høre.

»Kan man ikke tage hensynet, dømmer man dem til et liv i kontanthjælpssystemet, og det er ikke et særlig godt liv«, siger han.

Birgitte Vedersø understreger, at hver anden gymnasielærer i undersøgelsen trods alt mener, at de er klædt på til at kunne undervise elever med handikap som ordblindhed.

Hun påpeger, at mange af gymnasierne i de senere år i ret stort omfang har uddannet læsevejledere, som lærere kan trække på, hvis de mangler viden.