Özlem Cekic indtager den anerkendte talerstol i Ted Talks i aften: Nu skal hele verden lære at drikke dialogkaffe Hun har først lige lært at tale engelsk. Nu skal hendes første internationale tale sendes ud til millioner af seere.

Den danske ekspolitiker og brobygger Özlem Cekic har været oppe siden klokken fem i morges på hotellet i New York, hvor hun er indkvarteret sammen med sin mand.

Det er det første, hun fortæller, da Politiken ringer. Om ti timer venter en sal fuld af kræsne lyttere, som har fået billet til de prestigefyldte TED Talks. Som sidste taler i rækken har hun fået den mest betydningsfulde placering.

Måske er der en anelse nervøsitet at spore, selv om hun selv og et fem-personers hold bag hende har forberedt sig til tænderne.



»Vi holdt generalprøve i går, og det gik fint. Men jeg har jo først lært engelsk de sidste tre år. Den første gang jeg så rigtigt skal bruge det - det er til TED Talks«, siger Özlem Cekic.

Under sin tid i Folketinget skammede hun sig over sine manglende engelskkundskaber, men besluttede bagefter at nu skulle sproget læres. Hun regner med, at et engelsktalende publikum vil bære over med accenten.

»Folk er vant til det, så jeg tror, at de har en større rummelighed over for forskellige accenter«, siger Özlem Cekic.

1,4 mio. seere - and counting

TED - kort for Technology, Entertainment, Design - er en nonprofit organisation, der holder konferencer med hvad de selv definerer som 'Ideer, der er værd at sprede'. Ud over at nå ud til et publikum i salen, kommer talerne ud til et verdenspublikum, fordi TED sender talerne ud på nettet til fri afbenyttelse.

»Jeg stod i går og så på en video, som lige var blevet lagt ud i går. Der var sådan en tæller på, som viste, at den allerede havde rundet 1,4 millioner seere. Det er slet ikke til at forstå«, siger Özlem Cekic. Præcis hvornår, TED planlægger at sende hendes tale ud, er hun ikke helt klar over.

Før man kommer gennem nøglehullet som taler ved TED Talks, skal de gennemse ens manuskript, og skyper et par gange for at høre den. Når talen er godtaget, vil et helt hold af faktatjekkere gennemgå de påstande og fakta, som taleren kommer med. Derefter kan turen så gå til New York.

På trods af - eller måske på grund af - det internationale publikum, har Özlem Cekic valgt at holde fast i at tale om sin grundlæggende ide om dialogkaffe. Det går ud på at kontakte folk, du er uenig med, og spørge, om de giver en kop kaffe.

»Dialogkaffe virker i Danmark. Det er en ide, der slår igennem i forsamlingshuse, på biblioteker og i små hjem, så hvorfor skulle det ikke gælde alle mulige andre steder?«, spørger Özlem Cekic retorisk.

Talen er skrevet, som hun ville holde den på dansk, derefter er den oversat.

»Jeg skal fortælle om, hvad der har inspireret mig til initiativet dialogkaffe, og vil bruge talen til at opfordre folk til at tage et personligt ansvar«, siger Özlem Cekic, og påpeger, at alle jo siger, at samtaler er vigtige. Lige indtil de møder nogen, som de er VIRKELIG uenige med.

»Der er store frustrationer og skel mellem folk, både i Europa, i USA og også i Tyrkiet, hvor mine forældre kommer fra. Alle steder mener hver side af kløften, at det er de andres skyld. Så vi er nødt til at tale med dem, vi er uenige med. Folk skal ikke undervurdere deres egen indsats, for vi kan ikke udlicitere kampen for demokratiet«, siger hun.