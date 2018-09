Politi anholder mand på flugt for påkørsel af to fodgængere i København

En mand er tidligt onsdag morgen blevet anholdt for at have påkørt to fodgængere i indre København og derefter flygtet fra stedet.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer.

»Vi har pågrebet en mand på Vestegnen, og der er tale om en mand fra 1987«, siger vagtchefen.

Kort før klokken 22.00 tirsdag kørte en bil over for rødt og ramte en taxa, der dermed ramte to fodgængere på fortovet på Gothersgade ved Kongens Nytorv i København.

»Føreren springer derefter ud af bilen og stikker af«, fortalte Henrik Stormer sent tirsdag aften.

Efter ulykken var politiet massivt til stede ved Kongens Nytorv. Flere patruljevogne var på gaden, og afspærringer var sat op.

Københavns Politi iværksatte i løbet af natten en eftersøgning af den formodede gerningsmand, som blev pågrebet på en adresse på Vestegnen klokken 03.30.

Det har endnu ikke været muligt at afhøre den mistænkte, oplyser Henrik Stormer.

»Det vil ske i løbet af formiddagen«, tilføjer vagtchefen tidligt onsdag morgen.

Han oplyser, at de to fodgængere, der blev ramt ved episoden, er sluppet heldigt.

»Den ene har fået lidt knubs, der ikke krævede behandling, og den anden er kommet lettere til skade«.

