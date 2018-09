Utryg nabo efter ny skudepisode: Legaliser hash - så vi kan få fred

En 27-årig mand blev tirsdag aften ved 21-tiden skudt, mens han sad i sin bil på Circle K-benzintanken på Frederiksborgvej.

Kort inden kom Michelle Hviid hjem til Rentemestervej i Nordvest, hvor hun bor en moderne lejlighed skråt overfor den benzintank. Hun og datteren handlede faktisk derovre, kort før de seks skud faldt.



»Jeg er meget presset over det her. Jeg var lige kommet hjem i bilen fra dans med min datter på 11 år. Vi havde været nede på tanken og købe noget Ben & Jerry's-is ved otte, halv nitiden. Kort efter kunne vi så på den Facebook-tråd, vi har her i opgangen, læse, at hele Rentemestervej var spærret af«.

Det fortæller iværksætter og foredragsholder Michelle Hviid, der normalt lader din datter cykle til dans. Men efter de mange skudepisoder de seneste uger tager de bilen sammen, når datteren skal af sted.

Nordvest med blå blink og afspærringer kommer til at ligne New York, og så stiger priserne på vores lejligheder. Nordvestbeboer på Facebook

Tirsdag aften kom det så uhyggeligt tæt på, da en 27-årig mand i bil blev skudt, hvad politiet betegner som en banderelateret episode. Han blev ramt, mens han sad i sin bil inde på Circle K-tanken, men politiet oplyser, at han er udenfor livsfare.

»Min datter spørger: 'Hvorfor skyder de?' Jeg svarer, 'at det er fordi, de slås om stofferne'«, siger Michelle Hviid.

Hun mener, at det er på tide, at gøre noget drastisk. Selv om flere justitsministre har afvist at legalisere hash, er hun enig med blandt andre overborgmester Frank Jensen (S), der har foreslået at afkriminalisere hash-handelen og lade kommunen stå for salget eksempelvis på apotekerne.

»Det er ikke en lille hyggelig ting, men big business. Vi kan se det i vores baggård, de kommer og går og tjener tusindvis af kroner. Det nytter ikke at forbyde dem at rekruttere til banderne, som politikerne sagde i radioen. De er nødt til at legalisere hash. Selv om jeg er megamodstander af hash. Men ellers får vi aldrig fred«, siger Michelle Hviid.

New Yorkertilstande

Michelle Hviid fortæller, at skudepisoderne er kommet så tæt på og blevet så hyppige, at beboerne i opgangen har udviklet en galgenhumor på Facebook, selv om det jo ikke er sjovt.

»En skrev, at hvis du skal have noget på tanken, så find en anden tank. Og så var der en, der mente, at Nordvest med blå blink og afspærringer kommer til at ligne New York, og så stiger priserne på vores lejligheder«.

Det fortæller Michelle Hviid, der her til morgen dog alligevel valgte at køre datteren til skole ad en bagvej, så hun ikke skulle konfronteres med minestrimler og tv-hold, der hvor den 27-årige blev ramt af skud i går.