Efter fejlagtig behandling af sommerhusejere: Boligejere vil blive hørt, før de får skattechok Den fejlagtige behandling af en gruppe sommerhusejere i Silkeborg får Vurderingsstyrelsen til at skærpe kontrollen af eget arbejde, så sagen ikke skal gentage sig.

Boligejere skal fremover selv være med til at sikre, at de ikke lige pludselig bliver beskattet ud af deres huse på et fejlagtigt grundlag, sådan som det var ved at ske for en gruppe sommerhusejere i Silkeborg.