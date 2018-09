Første gang slap de: Nu truer Panamasagen Danske Bank

Danske Bank var for længe siden færdige med at forholde sig til bankens dengang lillebitte rolle i skattelyskandalen Panama Papers, som rullede i 2016.

Da Folketinget afholdt en høring om sagen i foråret det år, havde Danske Bank undersøgt sagen og meddelte, at ja, syv kunder i Dansk Bank International i Luxembourg havde haft forbindelse med det anløbne advokatfirma Mossack Fonseca i Panama, men det var alt.

Danske Bank kunne lægge sagen bag sig og iagttage, hvordan konkurrenten Nordea blev kølhalet for sit meget omfattende samarbejde med advokaterne i Panama.

I maj i år skrev Finanstilsynet i en rapport, at Danske Bank faktisk havde flere end 10 gange så mange kunder med forbindelse til Panama-advokaternes skattelymaskine, hvis man talte bankens filial i Estland med.

Det havde banken selv opdaget, og straks rapporteret til myndighederne i både Estland, Danmark og Luxembourg, oplyser Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed. I ingen af landene førte det til sanktioner mod Danske Bank, siger Pristed.

Det er ham magtpåliggende at slå fast, at Danske Bank aldrig har haft et samarbejde med Mossack Fonseca, forstået som en aftale om, at Danske Bank for eksempel skulle henvise kunder med behov for selskaber i skattelylande til firmaet i Panama.

Og at de syv kunder i Danske Bank i Luxembourg, som havde Mossack Fonseca selskaber, var kunder, som Danske Bank overtog fra andre banker, og som flyttede selskaberne med til Danske Bank.

Dokumenterne i lækket viser, at Danske Bank i Luxembourg fortsatte med at servicere kunders Mossack Fonseca-selskaber i hvert fald til 2015.



»Succesfuldt samarbejde«

Og så er der filialen i Estland, hvor dokumenterne afslører, at banken selv mente at have »samarbejdet succesfuldt« med advokatfirmaet i Panama siden midten af 1990'erne, og at kontakten fortsatte længe efter at Danske Bank overtog i 2007.

De foreløbige undersøgelser, som Danske Bank selv foretog kort efter Panama Papers afsløringerne, viste flere end 70 kunder med Mossack Fonseca-selskaber i den estiske filial.

Men om det holder, tør chefjurist Flemming Pristed ikke sige, fordi den store undersøgelse af 15.000 kunder i forbindelse med hvidvasksagen langt fra er afsluttet:

»Vi er fortsat i gang med en gennemgang af de estiske kunder i forbindelse med sagen om de såkaldte non-resident kunder i Estland og kan derfor ikke udtale os nærmere om dette«, fremgår det af hans skriftlige svar.

Nu bringer Skattestyrelsens efterforskere Danske Banks Panamaforbindelser op igen. I Panama-lækket har de fundet dokumenter som er så belastende for Danske Bank, at de har overdraget dem til Finanstilsynet og bagmandspolitiet for at bede de to myndigheder vurdere, om banken kan drages til ansvar for at have medvirket til at hjælpe sine kunder til at holde penge skjult for det danske skattevæsen.

»Dokumenter fra konkrete sager viser, at det pågældende pengeinstitut har ageret mellemmand mellem danske skatteydere og Mossack Fonseca«, skriver Skattestyrelsen i et notat.

Skattestyrelsen vil ikke bekræfte, at »det pågældende pengeinstitut« er Danske Bank, og heller ikke oplyse omfanget af den formodede skatteunddragelse.

Politikens oplysninger bekræfter dog, at der er tale om Danske Bank, og oplysningerne understøttes af de lækkede Panama papirer, som Politiken har adgang til.