Pape: »Vi kommer aldrig dertil, hvor der ikke er en idiot, der kan tage en pistol og skyde«

Det er kun lidt over 12 måneder siden, at en åben bandekonflikt i Københavns gader fik politikerne til at pulje 90 millioner kroner og 35 initiativer i en tredje bandepakke, der blandt andet skulle give politiet flere værktøjer til at bekæmpe og forebygge bandekonflikter.

Alligevel ser vi nu igen, hvordan kuglerne flyver på Nørrebro og omegn, denne gang på grund af interne uenigheder i bandegrupperingen Brothas.

Men i følge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har politiet alle de redskaber, de har brug for.

Vi har set en bandekonflikt i 16, 17 og nu igen i 2018. Hvordan kan det være, at ingen af tre bandepakker og initiativer, I har igangsat, virker?

»Der sidder jo lige nu 420 bandemedlemmer i fængsel. Der er flere i fængsel end udenfor, så det virker. Tænkt sig, hvis vi ikke havde gjort det her, så rendte de måske stadig rundt på gaden«, siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

I har jo vedtaget en stribe tiltag i forhold til at dæmme op for de her konflikter. Tre bandepakker, skærpet straf, så I har jo gjort rigtig meget. Alligevel blusser det op. Er sandheden ikke, at I ikke kan dæmme op for det her rent lovgivningsmæssigt. Det er banderne, der bestemmer om det her finder sted?

»Det må du spørge de bandemedlemmer, der nu skal sidde 7, 8, 10, 20 år i fængsel, om. Det er rigtigt, at jeg og politiet ikke kan forhindre, at der er en bindegal type, der tager en pistol i hånden og skyder på åben gade. Det vigtige er, er at vi allerede har skærpet reglerne, og politiet har ikke efterlyst ét eneste nyt redskab. Det de manglede sidste år, har vi givet dem. Når man har kunnet anholde 11 i nat, er det, fordi man har kunnet arbejde hurtigere«.

Du nævner en række tiltag, men vi må bare konstatere, at det blusser op alligevel, så hvordan kan du stå og sige, at politiet har de værktøjer, de skal bruge, når vi igen ser en bandekonflikt?

»Der findes ikke et samfund i verden, hvor man ikke har kriminelle. Det her handler også om, at der er et marked med penge og stoffer at kæmpe om. Det er jo voldsparate mennesker, der er klar til at gøre meget, og derfor skal vi have sat dem i fængsel«.

»Det er vigtigt for mig at sige, at vi har 420 bandemedlemmer i fængsel, og det er jo ikke kommet af sig selv. Det er kommet, fordi en række partier har sat sig sammen og givet politiet nogle redskaber, som f.eks. at de (bandemedlemmerne red.) kan få dobbelt straf. Nu er der anholdt 11 i nat, og step by step tager vi dem væk fra gaden og putter dem i fængsel. Vi kommer aldrig dertil, hvor der ikke foregår kriminalitet i et samfund. Vi kommer aldrig dertil, hvor der ikke er en idiot, der kan tage en pistol og skyde i det offentlige rum. Det er der ingen, der kan give garantier om.«

Du udlægger det som om, at I er kommet et langt stykke af vejen, men det er vel svært at tro på, når man kigger på, hvad der foregår på Nørrebro, hvor folk bliver skudt på. Hvordan kan du påstå, at jeres indsats er en succes, når der stadig er en bandekonflikt?