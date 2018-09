Politiken storhøster skandinaviske medaljer for grafik og layout 14 priser blev det til onsdag aften, da de skandinaviske medier mødtes i Docken i Nordhavn for at se på hinandens bedste arbejde.

Udseende er ikke alt.

Men alligevel må vi rødmende afsløre, at Society for News Design Scandinavia i aftes tildelte Politiken 14 priser. 2 guld-, 7 sølv- og 5 bronzepriser.

Dermed har Politiken har vundet flest priser blandt de skandinaviske medier, der deltager i den prestigiøse konkurrence.

Guldmedaljerne tilfaldt fotoserien 'Det bliver en …', hvor fotograf Ivan Riordan Boll var på plads ved ultralydsskanneren, så han kunne fange vordende mødres spontane og rørende reaktion, da de første gang fik øje på deres kommende baby. Juryen skrev:



»Visuel kommunikation, når den er bedst ... efterlader læseren med en emotionel følelse af at overvære et unikt øjeblik. Smukt udført«.

18 siders danmarkshistorie

Også tegneren Philip Ytournel fik guld for sammen med skribent Kjeld Hybel at forløse en velskabt tegneserieversion af 'Den sande danmarkhistorie', der fyldte en hel særsektion med 18 sider.

Foto: Philip Ytournel/POLITIKEN Danmarks historie

Fra juryen lyder det:

»Først og fremmest er det sjovt, og det fanger mange begivenheder, der identificerer den danske identitet. Den er så fuld af skægge og præcise detaljer, at man ikke kan lægge den fra sig. Originalt, veludført og rigtig meget Politiken«.

Blandt sølvvinderne er 'På pladserne …' – en spektakulær nyhedsgrafik fra Jens Mørch, der hylder 100-meter-løbet og i otte enkle trin forklarer, hvad der sker fysiologisk i en eliteløber, når startpistolen går af.



Designchef Søren Nyeland siger:

»De visuelle medarbejdere på Politiken har lagt et højt bundniveau, og derfor kan vi skumme fløden med disse mange priser i forskellige visuelle genrer«.

Digitalt fik Politiken også flere priser for store interaktive fortællinger, hvor flere medieformer kombineres.

Sølv gik til ’Grønlandshajen’, der får ordene »stor opvisning i digital storytelling og mestring af design og teknik« med fra juryen.

Tilskueren føler frygt

Mens fotograf Jacob Ehrbahn får sølv for sin dramatiske reportage med flygtninge ’Minutterne da en gummibåd med 120 mennesker punkterer i Middelhavet’ . Juryen roser projektet for at få seeren til at opleve frygt og føle sig i de desperate menneskers sted, selv når Ehrbahn speaker sin egen historie hjemme i studiet bagefter.

Heidi Skibsted har i ’Gør den perfekte krop dig lykkelig’ fulgt 24-årige Emilie, der stiller op i konkurrence i disciplinen bikinifitness. Fortællingen får bronze for at være en moderne dagbogsform, der kommer tæt på den unge kvinde og hendes kamp med at disciplinere egen krop, og den bliver kaldt velfortalt og velfotograferet.

Endelig får Politiken også sølv i kategorien samlet indtryk. Juryen skriver:

»Politiken er stadig den skandinaviske avis med den reneste og mest distinkte stemme ... Politiken kan grine – og være seriøs. Politiken tør være anderledes – men også traditionel. Og i modsætning til praktisk talt alle andre ved Politiken, hvordan man udnytter de muligheder, der ligger i at være en broadsheetavis«.

Ingen fik guld i kategorien, mens Politiken delte sølv med finske Helsinki Sanomat og norske VG, der blev aftenens andre to store vindere.

Også de danske tv-kanaler DR og TV 2 gør sig mere og mere bemærket i den nordiske designkonkurrence, der ellers oprindelig er startet i printverden.