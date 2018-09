Fængselsbetjente er bekymrede efter dramatisk fangeflugt: Det nærmer sig gangstertilstande Kriminelle netværk i Danmark bliver stadigt mere professionelle, advarer fængselsbetjentenes formand.

Det er et udtryk for en meget bekymrende udvikling blandt kriminelle, at deres aktiviteter bliver stadigt mere professionelle.

Det siger formand Kim Østerbye for Fængselsforbundet, der repræsenterer fængselsbetjente i Danmark, efter at bevæbnede gerningsmænd onsdag formiddag befriede en indsat, der var i behandling på Nykøbing F. Sygehus.

»Hvad er det for en verden, vi lever i, når internationale gangstere har magt og midler til at iværksætte sådan en aktion? Det er meget bekymrende«, siger Kim Østerbye.

Han peger på, at der i stigende grad er tale om kriminelle, der knytter sig til internationale netværk, der ikke skyr nogen midler for at befri en fange. Som det for eksempel var tilfældet onsdag.

Fangen skulle til undersøgelse på sygehuset. Gerningsmændene var bevæbnet med skydevåben og truede fængselsbetjentene til at lade den indsatte gå.

Afviser at fængselsbetjente skal være bevæbnede

Efter hændelsen opfordrer Fængselsforbundet til, at Kriminalforsorgen forholder sig til de kriminelles stadigt mere avancerede metoder.

»Man skal kigge på, om der er procedurer, der skal ændres. Man kunne forestille sig, at man genovervejede, hvorvidt den her form for fanger overhovedet bør modtage hospitalsbehandling ude, eller om hospitalerne bør komme til fængslerne med behandling«, siger Kim Østerbye.

Han afviser dog på det kraftigste idéen om, at fængselsbetjente fremover bør være bevæbnet, når de ledsager fanger uden for fængslerne.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser i en pressemeddelelse, at flugtfangen er en 32-årig mand, og at flere personer hjalp ham med at flygte. En mand, som er mistænkt for at have deltaget i aktionen, er anholdt.

Både gerningsmænd og den undslupne fange er onsdag eftermiddag på fri fod, og politiet er fortsat massivt til stede i området omkring Farø, hvor hændelsen fandt sted.

ritzau