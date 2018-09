Fange befriet fra sygehus af bevæbnede mænd er anholdt Under et døgn efter, at en 32-årig mand blev befriet ved Nykøbing Falster Sygehus, er han anholdt af politiet.

Den 32-årige mand, der onsdag blev befriet af bevæbnede gerningsmænd på sygehuset i Nykøbing Falster, er fanget. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Befrielsen af manden udløste en voldsom menneskejagt fra politiet, der blandt andet lukkede flere broer for at standse en flugt væk fra området. »Politiets efterforskning førte onsdag frem til en bil, som med hjælp fra Københavns Politi blev standset, og føreren – en 23-årig mand – blev anholdt klokken 21.58 og sigtet for at have medvirket til fangeflugten«. »Da køretøjet blev ransaget, fandt politiet den eftersøgte flygtede fange, som var skjult i bilens bagagerum. Han blev også anholdt. Anholdelsen skete uden nogen form for dramatik«, skriver Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse. ritzau