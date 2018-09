Fem terrormistænkte sigtes for køb af droner og hobbyfly på nettet En af de mistænkte er en dansk-tyrkisk mand, som tidligere er dømt i en af de første danske terror-sager. En anden er tidligere internationalt efterlyst af dansk politi for drabsforsøg.

To mænd bliver en ad gangen ført ind i det lille retslokale nr. 24 til grundlovsforhør i Københavns Byret.

Den ene en 29-årig mand med tyndt, mørkt hår og mørkt skæg iført en pæn frakke, ternet skjorte og mørke bukser. Den anden en 33-årig mand med tætklippet mørkt hår og et mørkt skæg iført en sort vindbreaker fra North Face og sorte løse træningsbukser.

»Jeg skal lige gøre opmærksom på, at I ikke må tale sammen eller kigge på hinanden«, siger anklager Sidsel Jessen-Klixbüll fra Københavns Politi til de to sigtede.

De to mænd bliver begge placeret foran dommeren med en politibetjent imellem sig. Så begynder anklageren at læse sin sigtelse op. De to mænd er sigtet for at have købt hobbyfly, droner, samt komponenter hertil, som skulle bruges til Islamisk Stats terrorangreb i Syrien og Irak.

De to udgør en gruppe af i alt fem personer, som er sigtet efter en af de strengeste terrorparagraffer i dansk ret, straffelovens § 114, for at have medvirket til forsøg på terror.

Tre er forsvundet

Tre af mændene er sigtet in absentia (uden at være til stede i retten, red.). En af dem, en 32-årig dansk-tyrker, som ifølge Politikens oplysninger er tidligere straffet med mange års fængsel for at have planlagt et terrorangreb i en forgrening i en dansk terror-sag.

En anden af de sigtede in absentia, en 31-årig mand, har tidligere været internationalt efterlyst af politiet i en sag om drabsforsøg på en dansker. Han er i øvrigt tidligere af en libanesisk avis formodet omkommet i syriske kampe.

De tre sigtede in absentia, er angiveligt forsvundet, så politiet ikke har haft mulighed for at anholde og fremstille dem i grundlovsforhør.

Ifølge sigtelsen har de fem i perioden fra 2012 til 2017 købt hobbyfly og droner, samt komponenter hertil, gennem firmaer med navne som PF model, RC4U og BEVRT.

De sigtede købte ind hos både online-butikker og forretninger i Nordsjælland og København.

Den 18. november 2016 købte for eksempelvis en af de sigtede komponenter fra en butik i Nordsjælland, som han herefter overdrog til den 29-årige, som opbevarede tingene med henblik på at give dem videre til IS. Her var det tænkt at de skulle anvendes i kampen mod IS's modstandere i Syrien og Irak.

I tiden fra oktober 2013 til februar 2014 blev der foretaget særligt mange indkøb, ligesom mange af tingene blev købt hos webbutikken Hobbyking.



Der er nedlagt navneforbud i sagen.