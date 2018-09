To sværvægtere fra det islamistiske miljø er centrale i ny dansk terrorsag Den ene er dømt i en stor sag i Bosnien, den anden meldes dræbt i kamp for IS i Syrien. Nu spiller de forsvundne mænd en central rolle i dronesagen.

Hvor i verden de to mænd befinder sig, er uvist. Sandsynligvis blev den ene dræbt sidste år under kamphandlinger mellem Islamisk Stat (IS) og udenlandske styrker på grænsen mellem Syrien og Libanon. Men alligevel spiller begge mænd en central rolle i den sag om eksport af droneudstyr til terrorbevægelsen, der nu foregår bag lukkede døre og med navneforbud i Københavns Byret.