Optælling: Sidste år lød skuddene 87 gange på gader og veje Rigspolitiet har talt sidste års bande- og rockerkriminalitet op. Det er ikke småting, de 1.314 registrerede medlemmer har medvirket til, afslører tallene.

Hver fjerde dag sidste år blev der skudt løs i gaderne i Danmark.

Det viser tal fra Rigspolitiets kortlægning af bandekriminaliteten og de begivenheder, den har udløst i løbet af 2017.

Det var et år, hvor brugen af skydevåben voksede, og hvor især Loyal To Familia-banden udviste det, der beskrives som »stor konfliktparathed«.

Miljøet var ifølge politiets gennemgang præget af ustabilitet og nervøsitet på grund af de forskellige banders magtkampe om dominans og markedsandele. Og som det ser ud nu - understreget af de seneste ugers skyderier i det storkøbenhavnske - er der ikke grund til at vente, at det bliver bedre: Ifølge Rigspolitiet kan ekspansionsønsker og skiftende alliancer mellem banderne føre til, at spændingerne i miljøet øges.

87 gadeskyderier, 4 dræbte og 65 sårede

Resultatet af bandekonflikterne blev, at der i løbet af 2017 skete 87 bandeskyderier i det offentlige rum.

Fire personer blev dræbt og yderligere 65 såret. Hvor ofrene tidligere blev ramt i benene skydes der nu tilsyneladende direkte mod hovedet eller overkroppen, fremgår det.

At våben er udbredte i de kriminelle kredse tyder efterforskningerne på: I løbet af året indsendte politikredsene i alt 750 skydevåben til kriminaltekniske undersøgelser. 92 af dem var direkte knyttet til sager om rocker- eller bandemiljøerne.

Hvem er det så, der er at finde bag maskerne og rygmærkerne? I alt 1.314 personer stod ved nytår registreret i politiets registre som knyttet til rockere eller bander. Bag det ligger en til tider ivrig rekruttering af nye medlemmer, der blandt andet findes i ungdomsklubber eller ved fester, hvor banderne forsøger at lokke unge ind i fællesskabet.

Belastede familier leverer nye rekrutter

Der er ofte en fællesnævner ved dem, der træder ind i banderne: Mange af dem kommer fra hjem med alvorlige problemer, og de har haft svært ved at opføre sig ordentligt i og uden for skolen. I mangel af et solidt hjem kan bandernes gruppefællesskab og trygheden ved det få unge til at søge mod de kriminelle organisationer.

Men det er et fællesskab, der kan koste dyrt. Ser man på de registrerede bandemedlemmer, blev der i løbet af sidste år truffet 2.462 retlige afgørelser om overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller andre særlove. Samlet set blev der udstedt 349 års fængsel til bandemedlemmer og rockere i 2017.

92 kriminelle netværk overvåges

Politiet har 92 rockerklubber og bander at holde øje med. Og efterforskerne har de seneste år fået flere redskaber i deres indsats mod de kriminelle netværk. Bandepakkerne har blandt andet givet mulighed for at udstede forbud mod at opholde sig bestemte steder og skærpe betingelserne for at få prøveløsladelse markant.

'Al Capone'-metoden giver også pote. Den gør det muligt at lade skattevæsenet gennemgå mistænktes økonomi. Sidste år blev der gennemført 525 kontroller af mistænkte fra banderne eller deres bagmænd. I 406 kontroller var der noget at komme efter. Det indbragte cirka 34 millioner kroner, svarende til knap 84.000 pr. undersøgt person.

De to særlige efterforskningsafdelinger, der fokuserer på bandernes ugerninger, har i 2017 beslaglagt over to ton hash, 45 kilo kokain, over 200 kilo amfetamin og 40 skydevåben.