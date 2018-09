Claudia blev misbrugt som barn: Fire år på venteliste smadrede mit liv Efter 10 år med seksuelle overgreb havde Claudia Regitse Bjarnason Christensen brug for hjælp. Den måtte hun vente længe på. Også Dorthe Krogh Ehlers har været udsat for seksuelle overgreb, og alt fra dufte til lyde kan hive Dorte ind i traumerne fra de seksuelle overgreb i barndommen. Det vil hun have hjælp til at slippe for.

Fire år måtte Claudia Regitse Bjarnason Christensen, 41 år, vente på at få behandling hos CSM Syd – Center for Seksuelt Misbrugte i Odense.