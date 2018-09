Alternativet kan afgøre, hvem der bliver næste statsminister: »Vi er den kile, der lige nu borer sig ind i det systemsatte Danmark« En ny måling gør Alternativet til tungen på vægtskålen mellem rød og blå blok. En ny regeringsdannelse kan komme til at ligne den svenske, og det er demokratisk sundt, siger Alternativets politiske ordfører Carolina Magdalene Maier.

Som parti og isoleret blok står Alternativet i en stærk strategisk position frem mod næste valg.

En ny Megafon-måling viser, at det grønne parti står til at indløse 5,7 procent af stemmerne, mens resterne af den gamle røde blok kan samle en tilslutning på 48,1 procent, tæt forfulgt af blå blok med 46,1 procent af stemmerne. Holder målingen stik, vil hverken Lars Løkke Rasmussen (V) eller Mette Frederiksen (S) kunne sætte sig i Statsministeriet uden Alternativets opbakning.

De nye tal får ikke Alternativet til at ændre mening. Partiet peger fortsat på sig selv og på Uffe Elbæk som statsminister, fortæller politisk ordfører Carolina Magdalene Maier.

Med denne her måling har den traditionelt røde blok jo flertal, men de ligger trods alt rimeligt tæt. Det kan jo betyde, at Lars Løkke får serveretten, hvis flertallet tipper over til hans fordel. Hvordan kan I støtte op om det, når I plejer at være en del af den røde blok?

»Hvis det viser sig, at han så kan danne regering, så vil vi ikke forhindre ham i det, men til det hører jo også en historie, at vi vil kunne vælte ham på dag 1, hvis han så går ud og fører en politik, som er stik imod det, vi står for i Alternativet. Det samme gælder for Mette Frederiksen«.

Ser I også et scenarie, hvor I ville kunne støtte ham igennem en regeringsperiode?



»Jeg tror, det er svært at forestille sig med den politik, som Lars Løkke har ført de seneste tre år, hvor man har indført et kontanthjælpsloft og har ført en politik, som i den grad ikke har bidraget til at hjælpe vores klimaforandringer på rette vej. Og så heller ikke har ført særlig anstændig udlændingepolitik«.

»Men altså, der er jo ingen, der kender i morgen, og det er jo derfor vi står, hvor vi gør«.

»Når valgnatten er ovre, og vi ved, hvordan det hele fordeler sig, synes jeg jo også - ligeså vel som alle andre - det bliver sindssygt interessant. For lige så vel, som vi kan se i Sverige lige nu, hvordan de prøver at jonglere med en masse bolde, kommer det givetvis til at være det samme, vi skal i Danmark. Og det synes jeg et demokratisk sundt for os«.

Skræmmer den svenske situation jer slet ikke i Alternativet?

»Nej, det gør den ikke. Vi skal vænne os til, at politik er blevet mere mangfoldigt og mere nuanceret, end det har været i mange, mange år i Danmark«.

Dybe uenigheder med Socialdemokratiet

I har svært ved at forestille jer, at Løkke kunne sidde med jeres støtte ret længe. Så vil serveretten naturligt gå over til Mette Frederiksen: Kan I forstå, hvis der er nogen, der tænker, det er bluf, at I siger, I ikke peger på nogen, hvis I allerede nu kan sige, at der er en statsminister, I kommer til at vælte med en vis sandsynlighed og en anden, I har større tillid til?

»Nej, det synes jeg ikke«.

»Hvis vi kortlægger det, vil der givetvis være flere ting, vi er uenige med Lars Løkke i. Det er jeg ret sikker på, der er, men det er også nogle ret grundlæggende ting, vi er uenige med Socialdemokratiet i, og der må vi jo gøre op med os selv: Er det noget, vi kan leve med?«.

»Vi står ikke her og siger, at Socialdemokratiet skal føre alle deres udlændingestramninger tilbage, men vi står og siger, at vi forventer, at de fører en anstændig og progressiv integrationspolitik«.

Nu er det grønne det altoverskyggende for jer, virker det til. Hvorfor så have den åbne dør for at lade Lars Løkke komme ind i statsministeriet? Kan I ikke få en grønnere politik, hvis det bliver Mette Frederiksen?