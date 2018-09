18-årige Nynne venter på Obama: »Sammen med Justin Bieber er han nok mit største idol« Birthe og Nynne har tweetet til Obama hver dag den seneste måned. I dag venter de langs vejen på hans ankomst.

'Yes, we can'! 18-årige Nynne Rosenkilde holder et gult, håndmalet skilt frem, som skal tiltrække opmærksomheden fra 'the Obamas', når de kører forbi.

Ved siden af Nynne står 73-årige Birthe Knudsen med en enorm buket i farvestrålende pink og orange til Obamas hustru Michelle. Nynne er Birthes kusines barnebarn, og de to kvinder har en plan. De har tweetet hver dag til Obama den seneste måned for at fortælle, at han skal kigge efter dem.

Når Obama kommer forbi, vil de råbe hans navn og håbe, at præsidentparret ser dem i mængden af mennesker, der vifter med Stars and Stripes og Dannebrog. Borgere i hundredvis er mødt frem for at få et glimt af Obama.

»Sammen med Justin Bieber er han nok mit største idol«, siger Nynne Rosenkilde.

Selv om de er kørt fra København er de ikke ærgerlige over, at de ikke kan komme ind til arrangementet.

»Vi er glade for bare at være her. Men hvis jeg havde haft pengene, havde jeg købt en billet«, siger Birthe Knudsen. En almindelig billet koster 12.500 kroner, en VIP-billet løber op i 17.000 kroner.

Bag ved en skærm ruller folkene bag arrangementet den røde løber ud. Både det danske politi og den amerikanske sikkerhedstjeneste er stærkt repræsenteret.

Den tidligere siddende præsident er på vej, men stemningen er alligevel som ved et statsbesøg.