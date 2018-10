Oktober ’43: Historien er enten et heltekvad, en flygtningesaga eller et regulært mareridt. Det afhænger af synsvinklen

Hvem skal fortælle historien om oktober 43? Det kan afgøre, om det skal være et heltekvad, en flygtningesaga eller et regulært traumatisk mareridt.

Det er den samme beretning – om 7.500 danskere, som i oktober 43 blev tvunget til at forlade deres hjem.

I gængs dansk historieskrivning bliver det til en redningshistorie – netop om »Danmarks redning af sine jøder«, der verden over bidrager til vort lands fine renommé.

For mange jødiske danskere er det en flugthistorie – om »flugten til Sverige«.

Og for en gruppe på hen ved 480 jøder og deres efterkommere er det et mareridt fra en deportation til kz-lejren Theresienstadt i det nuværende Tjekkiet.

Oplevelsen i de tre vinklinger er vidt forskellig.

For de danske jøder, som blev arresteret natten mellem 1. og 2. oktober 43 for så at blive deporteret med skib og tog til Theresienstadt, er det en historie, som stadig gør ondt, også i de nye generationer. De oplevede på egen krop, hvad den tyske »jødeaktion« – sat i værk af den rigsbefuldmægtigede Werner Best – stræbte efter: at gøre Danmark »fri for jøder« ved at sende dem mod øst.

De oplevede at blive stuvet sammen i et transportskib i Københavns Havn. At blive drevet i land i Schwienemünde som kvæg. Og at blive fanger i en lejr, hvorfra der dagligt blev sendt mennesker videre til dødslejren Auschwitz. Sindrige aftaler med de danske myndigheder sikrede, at de danske fanger ikke blev sendt videre, også at de fik lov at modtage fødevarepakker hjemmefra. Men 53 danske jøder vendte aldrig hjem. Og ingen i Theresienstadt undgik at opleve frygten for nazisternes videre planer og den daglige ydmygelse som fange i nazismens brutale hjerte.

Denne traumatiske historie fra danskere i Theresienstadt er kernen i oktober 43 – hvad den nazistiske operation stræbte efter, og hvad der kunne have ramt alle jødiske danskere.

Sådan gik det ikke. Men oktober 43 blev dramatisk og præget af en frygt, som de aldrig skulle glemme, også for de 7.000 andre danske jøder, som fik nys om operationen og søgte i skjul og senere drog til Sverige.

Herbert Pundik, Politikens tidligere chefredaktør, har beskrevet, hvordan rektor på hans gymnasium en dag dukkede op i klasseværelset og bad den jødiske elev om at komme med udenfor. Her gav rektor den besked, at Pundik skulle haste hjem og sørge for, at familien straks forlod hjemmet. Om morgenen havde han været en ganske almindelig dansk gymnasieelev. Få timer senere var han reduceret til flygtning i sit eget land, nødt til at gemme sig, nødt til – ligesom tidligere generationer i sin familie – at tage benene på nakken blot på grund af en jødisk identitet.

Denne flygtningesaga er historien om flugten til Sverige, som ifølge Pundik stadig er omdrejningspunktet for hans tilværelse, og som også for de følgende generationer af jødiske danskere er fulgt med som en kilde til tryghed.

Men så er der den opbyggelige, opmuntrende version om, hvordan denne historie trods alt – på trods af den påtvungne flugt, på trods af frygten – ender bedre end for flere millioner andre jøder i holocausts malstrøm. Det er den historie, som Danmark er stolt af, og som nu kan fortælles af jøder og ikke-jøder under titlen ’redningen’.

For sådan gik det, at danskere i alle samfundslag rankede ryggen og bidrog til, at de fleste flygtende jøder kom helskindede til Sverige. Flere københavnske hospitaler tog imod jødiske ’patienter’ under falske navne og diagnoser og sørgede for dem, mens de ventede på videre transport. Folk tog imod jødiske flygtninge i deres hjem, indlogerede dem i sommerhuse og hjalp dem i kontakt med fiskere og skibsfarne, der igen hjalp dem til Sverige under angstfyldte sejladser over Øresund.

Den prisværdige vinkel er, at ingen jødisk dansker blev efterladt, fordi han eller hun ikke kunne betale for turen. Nogen fik lov at betale meget, andre mindre. Men ingen blev efterladt på grund af det med pengene.

Den lige så mindeværdige vinkel er, at der ikke blev skelet til rang eller navn. Høj og lav i det danske samfund hjalp. Høj og lav i det jødiske samfund blev hjulpet.

Og den ofte upåagtede vinkel er, at de danske jøder blev reddet til Sverige, fordi Sverige var parat til at tage imod. Ingen andre lande i vores nabolag kunne tage imod jødiske flygtninge – Danmark havde selv holdt grænserne lukket for jødiske flygtninge fra Tyskland og Centraleuropa i 1930’erne. Men Sverige tog imod, og derfor lykkedes redningen af de danske jøder på tværs af Øresund.









Foto: Polfoto/arkiv Stats- og udenrigsminister Erik Scavenius og rigsbefuldmægtigede Werner Best i februar 1943, mens Danmark stadig havde en samarbejdsregering, som gav de danske jøder en vis beskyttelse.

Samarbejdet hører op

Det nazistiske regime i Berlin, især Gestapo og SS, pressede i flere år på, for at jøder skulle fjernes, også i Danmark. Hvorfor satte de ind lige præcis i oktober 43? Hvorfor ikke før?

Professor emeritus Hans Kirchhoff fortæller, at »samarbejdsregeringens ophør sidst i august 43 blev afgørende for Tysklands gennemførelse af aktionen mod jøderne en måned senere«.

»Lige siden 1941 havde der været et pres fra Gestapo for at gennemføre en deportation af jøder i alle tyskkontrollerede lande. Men i Danmark havde de tyske ledere fået at vide fra dansk side, at hvis en aktion mod jøderne blev gennemført, ville regeringen træde tilbage. Det havde man accepteret i Berlin. Man vidste og anerkendte, at man ville risikere ballade – derfor måtte Norden vente«.

Kirchhoff: »Der er ingen tvivl om, at Tyskland havde magt til at gøre, hvad man ville i Danmark. Men hvis man skulle fastholde den danske landbrugseksport, som Tyskland havde brug for, og undgå at lade besættelsen få for store omkostninger, også med hensyn til magtudøvelse, så var det en fordel at holde Gestapo stangen. Sådan var det under besættelsesmagtens første leder, Renthe-Fink. Og sådan var det også med den efterfølgende tyske rigsbefuldmægtigede, altså Werner Best, selv om han var en fanatisk antisemit, som i Frankrig uden skrupler havde sendt jøder til Auschwitz. Men også Best havde udskudt en aktion med de danske jøder, fordi han viste, at det kunne få det gode samarbejde med den danske regering til at styrte i grus«.

På den led fjernede ophøret af samarbejdsregeringen et hovedargument for at udskyde aktionen mod jøderne.

»Det hører med«, siger Kirchhoff, »at den danske ledelse i et vist omfang havde fulgt det tyske ønske om at holde jøder ude af visse embeder. Det gjaldt f.eks. i Udenrigsministeriet, der havde efterlevet en ’arisering’. Det hører også med, at departementscheferne, som overtog ved samarbejdsregeringens ophør, selv fremførte en dansk internering af jøderne. Det blev – heldigvis, må man sige – afvist af Best. Det kunne have samlet alle jøder og gjort en senere deportation langt lettere for besættelsesmagten«.

På dette tidspunkt kendte man ifølge Kirchhoff ikke til det industrialiserede folkedrab i Centraleuropa, men man vidste ganske meget om, hvad der i øvrigt foregik i det besatte Østeuropa. Han mener, at de fleste historikere er enige i, at samarbejdspolitikken afskærmede de danske jøder og udskød den tyske deportation, så længe andre tyske overvejelser fik højere prioritet.

Den danske historiker fremhæver også, at selv om samarbejdsregeringen var trådt tilbage, spillede den danske modstand mod en tysk deportation af jøder også en rolle for, at de danske jøder ikke blev sendt videre fra Theresienstadt til Auschwitz.

I selve oktober 43 blev det afgørende for de fleste danske jøders redning, at den tyske plan om deportation blev afsløret på forhånd – af den tyske ambassades senere berømte søfartssagkyndige, Georg Ferdinand Duckwitz.

Han lækkede planen til danske politikere.

»Duckwitz var en del af Bests køkkenkabinet, en af hans nærmeste«, siger Kirchhoff, »fordi Duckwitz’ netværk i Danmark og i den danske politiske ledelse var af stor værdi for Best«.

Han lader ingen tvivl tilbage om, at »det var Best, der anbefalede Berlin at gennemføre en operation mod jøderne. Det gjorde han i et telegram til Berlin. Men det var også ham, der sørgede for, at det ikke kom til at vække for meget ballade. Hvorfor? Fordi Best først og fremmest gerne ville lykkes i Danmark. På den ene side ville han gerne vise sig som en markant nazist, hvad han også var. På den anden side fandt han det tjenligt, at operationen kom til de danske myndigheders kendskab – og det lod han Duckwitz sørge for«.

Duckwitz gik til to danske politikere, Hans Hedtoft og H.C. Hansen. De gik videre til det jødiske samfund, som derpå advarede sine medlemmer før natten mellem 1. og 2. oktober.

»Det er absolut tvivlsomt, at Duckwitz skulle have handlet på egen hånd«, mener Kirchhoff.

Duckwitz var selv motiveret af det, han selv kaldte sin kærlighed til Danmark, men hovedmotivet for hans handlinger har – ligesom Best – været at »få besættelsen til at foregå så lempeligt som muligt«.









Foto: Frihedsmuseets arkiv Redningen af de skandinaviske fanger fra koncentrationslejre i Det Tredje Rige i de første måneder af 1945 var en dramatisk aktion som blev afviklet i yderste øjeblik inden fronterne blev lukket.

Humanistiske værdier

Alt var klar i de sidste dage af september 43 til at gennemføre en deportation af de danske jøder – hvis de havde fundet dem hjemme.

»Men pointen er netop, at de ikke fandt de fleste danske jøder hjemme, fordi jøderne var advaret, fordi man fra tysk side havde ladet det sive«, siger historikeren – og tidligere chefredaktør – Bo Lidegaard.

Han mener, at »når det blev muligt, at så mange danske jøder undgik deportation, var det et resultat af dansk politik og dansk diplomati. Lige fra Hitlers magtovertagelse i Berlin og frem var der både over for den ydre og den indre trussel under besættelsen en effektiv ideologisk sammenkobling af det nationale forsvar og forsvaret for det nationale demokrati og den danske humanisme«.

Lidegaard: »Det viste i sig i oktober 43, at en stor del af befolkningen reagerede i trit med humanistiske værdier. Det skete, uden at hverken regeringen, der var trådt tilbage, eller departementscheferne, der havde overtaget ledelsen, eller modstandsbevægelsen havde besluttet det eller sat det i værk. Det var en enestående spontan beslutning i sig selv og enestående i Europa«.

De ledende tyske repræsentanter forstod dette, mener Lidegaard. »De forstod, at et krav om folkelig medvirken til det nazistiske projekt, som fandt sted i mange andre lande, ville møde modstand i Danmark«.

»Tyskland havde netop, fordi de forstod den anderledes danske holdning, udskudt en deportation af de danske jøder flere gange. I oktober 43 var holocaust i mange andre lande i fuld gang eller allerede bragt til ende«.

»Det ændrede situationen i Danmark til gunst for den – alt andet lige – lykkelige udgang, fordi de tyske ledere i Danmark nu viste en betydelig mindre nidkærhed over for at gennemføre en aktion mod jøder. De vidste, at krigslykken var ved at vende. Det havde været væsentligt anderledes et år tidligere«.

Ifølge Bo Lidegaard var Best »ikke ideologisk modstander af aktionen. Han var en kynisk opportunist, som havde bidraget til det nazistiske projekt, også før han kom til Danmark, og som aldrig tog afstand fra det. Men han udsatte først aktionen mod de danske jøder, og så begrænsede han dens omfang – ikke af hensyn til jøderne, men af hensyn til sit eget regimente«.

For de danskjødiske fanger i Theresienstadt fik opholdet i kz-lejren også en anden udgang end for mange andre fanger, da de i foråret blev hentet til Sverige af de berømte ’hvide busser’.

»Det var helt uhyggelig farligt«, siger Bo Lidegaard. »Tænk dig – at begive sig dybt ind i hjertet af krigen, ind i centrum af det nazistiske projekt, mens det hele bragede omkring dem. Det lykkedes med ubegribelig opfindsomhed fra alle de medvirkende – fra departementschefer til chauffører og med stor risiko for deres eget liv – at hente hen ved 20.000 fanger ud af dette helvede. Der er ingen tvivl om, at hvis det ikke var sket, ville de fleste af dem ellers være blevet dræbt«.

»Baggrunden for de hvide busser var jo«, mener Lidegaard, »at civilsamfundet og humanitære aktivister i Norge, Sverige og Danmark havde mødt hård modstand fra de allierede, som var mere optaget af at vinde krigen end af en humanitær indsats. Der var kun i to lande en ledelse med overskud til at igangsætte en humanitær aktion – Sverige og Danmark. I de sidste dage af 1944 stod det for de tyske ledere klart, at krigen var tabt, og der var et tiltagende opgør om, hvem der skulle stå tilbage med ansvaret for forbrydelserne. Det udnyttede danske og svenske diplomater, som i forbløffende grad forstod at udnytte det uhellige nazistiske fedtspil«.

Hverken de danske eller de svenske hjælpere i operationen med de hvide busser havde ifølge Lidegaard nogen illusion om, hvad der foregik, men lod tyske Gestapo- og SS-folk forstå, at man ville tale deres sag efter krigen, hvis de tillod, at man hentede »vores« fanger i tyske koncentrationslejre.

Det var lykkeligt for dem, der blev reddet. »Men det var også uoverstigelig traumatiserende for de medvirkende i de hvide busser, at de var tvunget til at bringe nogle ud, men ikke andre – altså tvunget til at efterlade kz-fanger til noget, der forekom som den visse død. Mange hjælpere kom aldrig over disse oplevelser«, fortæller Bo Lidegaard.





Foto: Erik Petersen Mindst halvdelen af de jødiske flygtninge oplevede alvorlige problemer med at få deres bolig og ejendele igen, da de kom retur fra Sverige og Theresienstadt. Mange blev indkvarteret på Øregaard Gymnasium, hvor dette billede er taget af Politikens fotograf i juni 1945.

Mindst halvdelen af de jødiske flygtninge oplevede alvorlige problemer med at få deres bolig og ejendele igen, da de kom retur fra Sverige og Theresienstadt. Mange blev indkvarteret på Øregaard Gymnasium, hvor dette billede er taget af Politikens fotograf i juni 1945. Foto: Erik Petersen









Hjemvendte var husvilde

De danske jøders hjemkomst til Danmark efter krigen var lykkelig, men for mange også traumatiserende. Mindst halvdelen af de jødiske flygtninge blev præget af alvorlige problemer med at få deres bolig og ejendele igen, da de kom retur fra Sverige og Theresienstadt, siger Sofie Lene Bak, der har forsket i de dramatiske begivenheder.

Mange af de hjemvendte Theresienstadt-fanger og flygtninge i Sverige blev i hovedstadsområdet henvist til midlertidigt ophold på Øregaard Gymnasium og Ordrup Gymnasium, der blev brugt som lejeboliger for de hjemvendte. Det blev administreret af ’Centralkontoret for særlige anliggender’. Det skulle især tage sig af modstandsbevægelsens folk og deres afvæbning, men fik også ansvar for de hjemvendte jødiske flygtninge. Det gjaldt jøder, som ikke havde familie at flytte ind hos, ikke rådede over sommerhuse og ikke havde råd til at flytte på hotel.

Da skolesæsonen begyndte, flyttede man dem ud i villaer, hvor der boede husvilde helt indtil august 46.

Sofie Lene Bak: »Faktisk var det først, da opførelsen af almennyttige boliger for alvor kom i gang, og man begyndte at løse den generelle boligmangel, at de hjemvendtes boligproblem begyndte at finde en løsning. Mange flyttede f.eks. ud til de nye almennyttige boliger i Brønshøj og Husum. Det førte til, at et busstop på Frederikssundsvej ved boligselskabet Rolandsgården i København blev kaldt ’Lille Jerusalem’. Dem, der kom i klemme, var i overvejende grad flygtningene fra Sverige, som i betydeligt tal havde mistet ikke kun bolig, men måske også forretninger eller værksteder. De jøder, der havde været fanger i Theresienstadt, fik adgang til ’tortgodtgørelse’ for de 22 måneder, de havde været i fangenskab«.

Men mange af flygtningene oplevede også, at de blev ramt af tyveri.

»En stor gruppe – formentlig omkring halvdelen«, siger Sofie Lene Bak, »havde mistet alle eller en del af deres ejendele, da de kom hjem. Oftest var der tale om brugstyveri. Det handlede om ting fra boligen, særlige værdigenstande eller ting og penge, som de var blevet frarøvet under deres flugt. Og de jødiske flygtninge fik ikke adgang til erstatning for tyveri under flugten. Politiske fanger var stillet betydeligt bedre«.

»Men der blev sikret en adgang til erstatning for særlige udgifter i forbindelse med flugten, reelt til overfarten til Sverige – på 1.000 kroner per person. Det var jo mange penge, selv om flugten ofte kostede det to- eller tredobbelte«.

»Selvfølgelig var denne erstatning vigtig for dem, der havde mistet alt eller solgt alt for at kunne flygte. På den anden side: Netop for dem, der havde mistet alt, måske både bolig og forretning, var det overordentlig svært at vende tilbage«.

»Vi har ofte hørt om jødiske familier, som kom til urørte lejligheder, hvor blomsterne var vandet, og hvor der næsten var lys i vinduerne – den smukke historie. Men Socialtjenesten i København rapporterede om udbredt tyveri fra de forladte jødiske boliger. Når jeg synes, det er vigtigt at pointere, er det, fordi det sætter den danske historie ind i en europæisk sammenhæng – for også her i landet var der fok, som berigede sig på bekostning af de jødiske skæbner. Og selv om langt hovedparten af de danske jøder overlevede, havde de lidt store menneskelige og materielle tab, der kastede lange skygger. Det understreger, at danske jøder også er en del af den europæiske fortælling om holocaust«.

Historien om hjælp til de hjemvendte jødiske flygtninge blev i sidste ende en brik i etableringen af den danske velfærdsstat – altså samfundets vilje til at tage hånd om de dårligt stillede. Krigserfaringen førte til nye velfærdsydelser.

»Baggrunden var dyster«, siger Sofie Lene Bak. »Og det var dengang forbundet med stor skam at måtte bede om hjælp og at klage over tab i forbindelse med flugten. Men sådan var det«.





Hans Kirchhoff har udgivet ’At handle med ondskabet’, ’Den gode tysker’ (biografi om Duckwitz), ’Holocaust i Danmark’ og mange andre bøger om besættelsestiden.

Bo Lidegaard har udgivet ’Landsmænd’ om oktober 43, ’Redningsmænd’ om de hvide busser, ’I kongens navn’ om Henrik Kaufmann m.fl.

Sofie Lene Bak har udgivet ’Ikke noget at tale om’ (om de danske jøder i krigens sidste år), ’Da krigen var forbi’, ’Jødeaktionen oktober 1943’ m.fl.