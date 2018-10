Flugten til Sverige: Fire børn blev mærket for altid, da forældrene måtte forlade Danmark

Anette Drucker: »Jeg har gjort alting anderledes«

Anette Drucker var kun otte måneder, da hendes jødiske far og ikke-jødiske mor flygtede til Sverige, mens hun blev i Danmark hos sin morfar. Forholdet mellem hende og hendes forældre blev mærket for altid.

Hendes far var af en gammel jødisk slægt, som havde boet i Danmark i generationer. Faren var dog både kristent døbt og konfirmeret og gift med en ikke-jødisk kvinde. Da besættelsesmagten i 1943 satte jagten ind på de danske jøder, var Anette Drucker otte måneder gammel.

Forældrene flygtede sammen med bedsteforældrene til Sverige, men uden Anette Drucker og hendes to år ældre søster, som de efterlod i Danmark.

»Jeg ville følge din far, det var naturligt, at jeg gjorde sådan«, var senere morens forklaring på, at hun som ikke-jøde valgte at flygte uden sine børn, husker Annette Drucker.

Hvor søsteren et par måneder senere blev smuglet til Sverige, blev Anette Drucker gemt hos sin morfar. Han var enkemand med en hjemmeboende datter og en husbestyrerinde, kaldet tante Anna. Hun tog sig af den ny baby, som flyttede ind. Efter krigen flyttede tante Anna til Jylland, og Anette Drucker så hende aldrig igen.

Da forældrene vendte hjem, var Anette Drucker næsten to et halvt. De købte hus og forsøgte at genskabe familien, men det lykkedes ikke, og få år efter krigen blev forældrene skilt. Moren giftede sig hurtigt igen, et ægteskab, som også senere forliste. Selv om Anette Drucker boede hos moren, fik de aldrig et nært forhold, og faren oplevede Anette Drucker også som fjern i sin barndom.

Da Anette Drucker var 14 år, flyttede hendes mor til Mallorca med sin nye mand, men Anette Drucker nægtede at tage med. I stedet boede hun hos sin far og hans nye kone og passede i høj grad sig selv.

Krigen og flugten endte med at føre til én lang fysisk og social nedtur for moren. En nedtur, som endte, da Anette Drucker var 19 år, og moren tog sit eget liv. Hun blev kun 45 år.

For Anette Drucker har det hele livet været vigtigt at tage nogle andre livsvalg end sin mor.

»I dag tænker jeg, at min mor gerne ville have været en kærlig og nær mor for mig, men at hun bare ikke kunne«.





Tove Udsholt fotograferet i årene før flugten med håret sat i fin prinsessekrølle. Ved siden af i i sit hjem i Gilleleje i dag. Foto: Privatfoto/ Finn Frandsen

Tove Udsholt: » Min mor mistede mig for at give mig den bedste tilværelse«

Tove Udsholts mor flygtede i oktober 1943, men måtte efterlade sin datter hos fremmede i Gilleleje.



Tove Udsholts mor var jøde, og hun flygtede med sin treårige datter til Gilleleje, da besættelsesmagten i oktober 1943 satte jagten ind på de danske jøder. Faren, som ikke var jøde, blev i København.



Moren og Tove Udsholt var gemt på et høloft i Gilleleje, mens de ventede på en båd til Sverige, og den 3-årige dadatter fik lov at komme ned hos en fisker og hans hustru og lege. Da beskeden nogle dage senere kom, at en båd skulle hente flygtningene om natten, spurgte ægteparret, om de skulle passe på datteren, mens moren var på flugt. Så kunne hun hente hende, når krigen var slut.

Tove Udsholt husker ikke afskeden med moren. , men hun tænker i dag, at hun må have grædt og savnet hende.I stedet begynder hendes erindringer hos plejeforældrene, hvor hun havde en tryg og fri barndom i de 20 måneder, moren var i Sverige. Hendes biologiske far vidste ikke, at datteren var i Danmark.

Da befrielsesbudskabet kom, var der stille i Tove Udsholts hjem i Gilleleje. Dem, hun kendte som sin far og mor, sad ubevægelige ved spisebordet. Hun gled ned på en stol ved siden af dem, og så græd de. De vidste, at de nu skulle slippe deres plejebarn.

Da moren kom tilbage efter krigen, kunne Tove Udsholt ikke huske hende. Moren tog hende med til København, hvor faren havde fundet sammen med en anden kvinde, og hun forsøgte at opbygge en tilværelse, men datteren ville hjem til Gilleleje. Det lykkedes hende at sætte sig så meget på tværs, at moren til sidst gav op og accepterede, at datteren flyttede tilbage til Gilleleje. Her voksede hun op.

»Min mor betalte den højeste pris for at give mig den bedste tilværelse«, lyder Tove Udsholts beskrivelse af sin mors valg i dag. Hun så sin mor i løbet af sin opvækst, men hun fik aldrig bopæl hos hende. Faren mistede hun kontakten til, men mødte ham som voksen få uger før hans død.

Tove Udsholt bor i dag i Gilleleje nær det høloft, hvor hun var skjult med sin mor de dage for 75 år siden. Hun kravler aldrig derop, for hun kan mærke, at der er minder, hun ikke har lyst til at genfinde.





Fotoet til Hanna Skops identifikationspapirer i Sverige er taget dagen efter, hun ankom. Foto: Privatfoto/Miriam Dalsgaard

Hanna Skop: » Jeg har en stor taknemmelighed«

Hanna Skops familie var flygtet fra nazismen i Tyskland, da familien måtte flygte igen fra Danmark til Sverige i 1943.



Hanna Skop var 11 år, da den tyske besættelsesmagt begyndte forfølgelsen af jøderne i Danmark. Men det var ikke første gang, hendes familie måtte flygte. Familien kom fra Tyskland, og Hanna Skop kan huske, at farens butik blev smadret under Krystalnatten. Faren blev deporteret til kz-lejren

Buchenwald. Omtrent et år efter, i 1939, flygtede moren, Hanna og hendes to brødre til Danmark, hvor de blev genforenet med faren. En dag i efteråret 1943 husker Hanna Skop, at hendes forældre talte ophidset bag en lukket dør.

»Jeg forstod ikke en dyt af, hvad der foregik«, forklarer hun.

Moren bad Hanna Skop pakke strømper og undertøj, og så blev datteren gemt hos kammeraten Tove, som boede to numre fra familien. Efter nogle dage blev hun hentet af en kvinde fra modstandsbevægelsen og kørt til Hedehusene, hvor hun blev genforenet med sin lillebror hos en lærerfamilie.

»De taler meget i kodeord, hvor vi bliver omtalt som en hankanin og en hunkanin, som en sikkerhedsforanstaltning«.

Efter nogle dage blev børnene hentet igen og kørt til Holbæk, hvor de mødte moren og storebroren. I lastrummet på en båd sejlede de i 13 timer til Sverige. Det var storm, og familien blev voldsomt søsyge. på overfarten, men På havnen stod hendes far, som havde ventet 10 dage på sin familie.

»Historikerne kritiserer i dag fiskerne for, at de tjente penge på overfarten. Men sådan har vi flygtninge det ikke. Vi betalte mange penge, men fiskerne løb også en risiko. Jeg har en stor taknemmelighed over for den ukendte fisker og frihedsbevægelsen«, siger Hanna Skop.

Efter krigen kom hun, hendes lillebror og forældrene til Danmark. , hvor hun har boet lige siden. Hendes Storebroren blev i Sverige for at gøre gymnasiet færdigt og boede der resten af sit liv. For få år siden fandt Hanna Skop ud af, at han havde søgt om at komme til Danmark to år efter krigen, men havde fået afslag.

»Han var formentlig over den alder, hvor man kan få familiesammenføring. Det var en stor sorg for mig at finde ud af det«.





3-årige Robert Refby fotograferet i september 1944, mens han var gemt. Foto: Privatfoto/Louise Herrche Serup

3-årige Robert Refby fotograferet i september 1944, mens han var gemt. Foto: Privatfoto/Louise Herrche Serup









Robert Refby: » Jeg følte mig udenfor i min egen familie«

Robert Refbys bedsteforældre var russiske jøder, og flugten fra Danmark til Sverige i oktober 1943 var anden gang, de måtte flygte. Det var ikke nogens mening, men det, Robert Refby kom ud for som barn, oplevede han som et dobbeltsvigt.

Robert Refby hed Warschafsky til efternavn, da han var barn. Hans bedsteforældre var russiske jøder, som flygtede til Danmark i 1910, og der blev talt russisk, jiddisch og dansk i hjemmet.

Robert Refbys forældre blev adskilt, da de måtte flygte i oktober 1943. Moren flygtede derfor alene med den godt toårige søn, men sønnen blev syg af dysenteri, som krævede lægebehandling. Robert Refbys mor var tvunget til at efterlade sønnen, som blev ’gemt’ på en gård på Stevns, hvor familien tog ham til sig som deres egen. Udadtil var historien, at han var familiens ældste datters uægte søn. Robert Refby lærte at tale sjællandsk, og selv om plejeforældrene, som han kaldte ’tante’ og ’onkel’, talte om, at hans forældre kom igen, var det en fjern tanke for en lille dreng.

Det var derfor komplet fremmede, som efter krigen kom og sagde, at de var hans far og mor. Moren boede på gården en tid for at lære sønnen at kende, han talte hverken russisk eller jiddisch længere.

Familiens lejlighed var blevet udlejet, mens de var væk, så i en ny lejlighed prøvede de at stykke familien sammen og skabe en fælles fremtid. De byttede også det jødiske navn Warschafsky ud med det danskklingende Refby.

»Men jeg følte mig udenfor i min egen familie og havde ustandseligt konflikter med mine forældre«, husker Robert Refby om de bånd, som var revet så grundigt over , at de ikke kunne heles. Plejeforældrene så Robert Refby i ferier, men de to familier omgikkes ikke. Da Robert Refby stod bar mitzvah, den jødiske konfirmation, var plejeforældrene ikke inviteret.

Robert Refby kan i dag se, at flugten og adskillelsen har præget hele hans liv. Både med fysiske symptomer som spændinger, søvnproblemer og astma, men også psykisk. Han har haft svært ved at føle tillid til andre og har hele tiden været på vagt over for risikoen for at blive forladt – igen.